Andrea Colombo, arriva il fischietto super contestato

Ascoli-Cosenza sarà diretta dal tanto contestato Andrea Colombo della sezione di Como. Impossibile dimenticare il suo grave e clamoroso errore tecnico commesso in occasione del match Pisa-Bari, alla 34esima giornata, nell’azione che portò al rigore del decisivo 2-1 biancorosso. In quella circostanza il direttore di gara, nonostante il suo eclatante tocco col quale la sfera cambiò addirittura direzione, decise di non interrompere l’azione di gioco tra le innumerevoli proteste nerazzurre. Stavolta il fischietto lariano tornerà all’opera al Del Duca vantando l’ausilio degli assistenti Pasquale Capaldo di Napoli e Davide Imperiale di Genova. Quarto uomo ufficiale Luca Angelucci di Foligno. In sala var invece vedremo all’opera Francesco Fourneau di Roma 1; assistente var Giovanni Ayroldi di Molfetta. C’è un solo precedente tra Colombo e l’Ascoli: la sconfitta di Cittadella per 2-0 nel match dell’11 dicembre 2021.