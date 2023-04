Andreatini: "Brava Fermana, obiettivo centrato"

"Il risultato raggiunto non era affatto scontato e siamo molto soddisfatti perchè era l’obbiettivo che società e staff si erano prefissati. Chiaro che, avendo centrato la salvezza con qualche giornata di anticipo, abbiamo giustamente provato ad entrare nella griglia play off. Sapevamo che non sarebbe stato facile poichè eravamo costretti a non sbagliare mai e nell’ultima gara disputata abbiamo incontrato una squadra che era più che in palla. Dal canto nostro, a livello motivazionale eravamo un po’ scarichi non tanto per il fatto che ci fosse stato un obbiettivo da raggiungere, quanto perché dopo aver ottenuto la salvezza abbiamo accusato un calo di attenzione che Domenica si è visto". Ospite della trasmissione Qui Pro, in onda dalle antenne dell’emittente Vera TV, il direttore sportivo della Fermana Massimo Andreatini ha detto la sua in relazione al finale di stagione della compagine gialloblù ed agli scenari che a breve si potrebbero aprire in relazione alle figure del tecnico e del DS stesso: "Sono orgoglioso di quello che ha fatto l’allenatore – ha proseguito il dirigente cesenate – perché l’ho voluto con tutta la mia forza ed alla fine vederlo raggiungere l’obbiettivo è stato motivo di grande orgoglio. E’ una persona ed un tecnico che merita queste categorie ed in caso di salvezza, come avvenuto, ha un rinnovo automatico. Quindi mi sento di dire che sia lui l’allenatore. Chiaro che adesso sarà la società a fare le sue valutazioni su ognuno di noi. Poi, penso, ci troveremo". La linea sembra quella, sebbene negli ultimi giorni si sia letto dell’interessamento del Monopoli nei confronti dell’ex trainer della Sammaurese: "Sono per natura persona che non tarperebbe mai le ali a nessuno, figuriamoci se arrivasse una richiesta importante per il mister. Penso che chiunque, in società, si opporrebbe, perché se non altro sarebbe giusto così. Ma se ciò non fosse, credo che per i prossimi anni la Fermana abbia un allenatore che possa portare la squadra all’obiettivo".

In relazione al suo futuro invece, il ds non ha voluto sciogliere le riserve: "Sono abituato che a fine stagione mi prendo un periodo per analizzare un po’ tutto quello che è stato – ha concluso Massimo Andreatini – e per resettare anche il passato. Chiaro che mi dovrò sedere e sentire la società sulle proprie intenzioni per poi decidere insieme senza nessun problema". Arbitro. Designata la squadra arbitrale incaricata di dirigere il match tra Torres e Fermana, in programma Domenica prossima allo stadio Vanni Sanna (inizio ore 14 e 30, per la Fermana saranno out causa squalifica il portiere Borghetto e l’attaccante Neglia, mentre nelle fine dei sardi mancheranno i difensori Carminati e Fabriani). Arbitro dell’incontro sarà Valerio Vogliacco di Bari (in stagione 5 direzioni nel girone B, nessun incrocio con i gialloblù) che per l’occasione si avvarrà degli assistenti di linea Giacomo Bianchi di Pistoia ed Alberto Rinaldi di Pisa. Quarto uomo ufficiale di gara sarà Valerio Bocchini di Roma.

Uberto Frenquellucci