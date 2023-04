Ansia Simic: un brutto colpo e lascia il campo

Il Picchio di Breda resta fortemente concentrato sulla salvezza. Anche ieri la squadra ha proseguito la minuziosa preparazione della prossima sfida in programma al Picchio Village con una doppia seduta che al mattino ha visto i bianconeri affrontare un lavoro di forza e tattica. Nel pomeriggio invece il gruppo è stato impegnato in alcune esercitazioni tattiche e sullo sviluppo della fase offensiva. La consueta partita finale si è conclusa con un brutto e ruvido scontro di gioco che ha visto coinvolto il centrale difensivo Simic. Il croato è franato dolorante a terra a seguito di una brusca entrata decisa operata da un compagno di squadra. Le urla di dolore del difensore hanno subito allertato lo staff medico, prontamente intervenuto in campo per valutare l’entità del colpo subito sulla gamba sinistra. Il giocatore ha poi lasciato il terreno sulle sue gambe, seppur zoppicando vistosamente. Se lo scontro avrà conseguenze negative per lui potrà essere meglio valutato dallo staff tecnico nel corso della seduta programmata oggi, in programma sempre a porte chiuse, e in quelle che divideranno dal match di lunedì col Pisa (avvio alle 15). Buone notizie invece sul fronte Marsura. L’attaccante ha definitivamente superato l’infortunio alla caviglia che lo aveva costretto a restare appiedato in infermeria in occasione della recente gara disputata a Como (1-1). Il 29enne tornerà sicuramente a disposizione del tecnico Breda. Resta soltanto uno il gol finora messo a segno in bianconero dall’esterno offensivo dal suo arrivo ad Ascoli, avvenuto nel mercato di riparazione di gennaio. Marsura sarà uno degli ex del confronto con i toscani: vestì la maglia nerazzurra dal gennaio 2021 all’estate 2022 siglando 5 reti in 34 presenze. Nel pacchetto arretrato intanto va avanti il record di minutaggio fatto registrare dal leader Botteghin. Il brasiliano, anche dopo dopo l’ultimo incontro disputato al Sinigaglia, continua a restare davanti a tutti nella classifica che tiene conto del minutaggio fatto registrare nelle gare di campionato finora andate in scena. Il brasiliano, ad oggi, non ha saltato neanche una partita scendendo in campo in tutti i 34 incontri per un totale di 3.060’. Di fatto resta l’unico giocatore di movimento di tutta la serie B ad essere sempre sceso in campo. Alle capacità difensive il 35enne ha saputo dimostrare di poter rendersi pericoloso anche in area avversaria andando a segno nell’attuale torneo per 3 volte (Ternana, Benevento, Brescia).

mas.mar.