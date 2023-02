Antonucci carico: "Contro il Picchio ci servono i tre punti"

In casa Cittadella l’uomo del momento è indubbiamente Antonucci. Il trequartista dei veneti dopo essere riuscito ad andare in gol su rigore nel derby pareggiato col Venezia spera di ripetersi anche contro l’Ascoli Attualmente sono 6 le reti realizzate nella stagione in corso. "Contro l’Ascoli speriamo di centrare finalmente i tre punti – ha commentato -, che ci mancano tanto tempo. Col Venezia è stato un derby molto combattuto, proprio come ce lo aspettavamo. I nuovi arrivati hanno portato qualcosa in più, contribuendo al cambio di marcia della squadra. Adesso dobbiamo continuare così, cercando di raccogliere il maggior numero di punti da qui al termine della stagione. Dal punto di vista personale proverò a fare più gol che posso per aiutare la squadra. Per il percorso che ho deciso di intraprendere mi sembra giusto portare a termine la stagione a Cittadella, in una società che mi ha dato tanto. È il migliore momento della mia carriera".