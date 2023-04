Aperta la prevendita per la trasferta al Sinigaglia

Ieri pomeriggio è ufficialmente iniziata la vendita dei biglietti relativi al settore ospiti per la sfida in programma sabato (avvio alle 14) tra Como e Ascoli. I sostenitori bianconeri si stanno già organizzando per essere presenti anche allo stadio Sinigaglia. I tagliandi potranno essere acquistati fino alle ore 19 di venerdì 21 sul circuito VivaTicket. Il prezzo previsto per la tifoseria ospite sarà di 20 euro per l’acquisto online e di 20 più diritti di prevendita nei punti del circuito abilitati sul territorio nazionale. Il settore che vedrà assiepati i tifosi del Picchio non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie. Il popolo bianconero potrà usufruire del parcheggio gratuito di via Colombo con servizio navetta (corse fino alle 13.45) poi garantito anche al termine della gara. Per chi invece viaggerà in treno si consigliano le fermate di Como San Giovanni e Lago rispettivamente situate a 600 e 950 metri dallo stadio.