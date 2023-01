Aperta la prevendita per seguire il Picchio anche allo stadio Mazza

Nel pomeriggio di ieri è ufficialmente iniziata la vendita dei biglietti per il prossimo confronto esterno, il secondo consecutivo, che sabato vedrà l’Ascoli di Bucchi far visita alla Spal nel match programmato alle 14 allo stadio Mazza. Il prezzo relativo alla tariffa ‘intero’ dei tagliandi sarà di 16 euro. Il ridotto invece, riservato alle donne e ai nati prima del 21 gennaio 1958, potrà essere acquistato al costo di 12 euro. A questi si aggiungerà la tariffa under 18 (riservato ai nati dal 22 gennaio 2005) di 8 euro. I biglietti relativi al settore ospiti che prevede una capienza complessiva di 1.490 posti, saranno disponibili nei punti del circuito e sulla piattaforma online del circuito Vivaticket. La vendita resterà aperta fino alle ore 19 di venerdì. Nel match disputato e vinto 1-2 nel corso della passata stagione furono ben 539 i sostenitori bianconeri presenti a Ferrara. Il gol di Buchel, oggi passato proprio agli estensi, regalò tre punti fondamentali per la corsa ai playoff.