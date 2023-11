Appena 655 biglietti per i tifosi ospiti

Sono 655 i biglietti di curva che saranno riservati ai tifosi della Samb a Campobasso. Oggi, il tavolo tecnico fra la società molisana, la Samb e la Questura per definire l’organizzazione dell’incontro di domenica. Solo dopo si saprà se per i tifosi ospiti potranno essere riservati almeno altri 100 biglietti di tribuna laterale. La prevendita potrebbe partire addirittura giovedì. Nel frattempo il 18enne Moussa Touré rientrerà oggi per la ripresa degli allenamenti della Samb. Il centrocampista guineano di nascita, francese di passaporto, è reduce dalla parentesi Oltralpe per sistemare le questioni burocratiche che gli consentiranno di diventare un giocatore rossoblù. L’ex Sochaux, aggregato alla squadra di Maurizio Lauro due settimane fa, sarà il primo rinforzo del mercato invernale (1°-22 dicembre). Touré, l’estate scorsa a un passo dalla Primavera del Genoa, è piaciuto subito allo staff tecnico della Samb. Il Campobasso, invece, si è detto pronto ad ufficializzare altre tre nuovi acquisti, già in settimana.