Aquilani inizia l'avventura a Pisa, "Sono contento ed emozionato"

A Pisa è iniziata l’avventura del tecnico Alberto Aquilani che raccoglierà il pesante testimone lasciato da Luca D’Angelo. Dopo l’esperienza maturata con la Fiorentina alla guida della Primavera, il 39enne romano debutterà anche in serie B. "Sono contento ed emozionato di essere qui – dichiara l’allenatore –. Ringrazio la famiglia Corrado, Knaster e tutta la società per aver riposto fiducia in me. Arrivo con tanto entusiasmo. Ho le idee molto chiare di ciò che voglio proporre e veder fare dalla squadra. Voglio un calcio propositivo, dobbiamo essere artefici del nostro destino in ogni partita. Obiettivi? Sono ambizioso e punto al meglio, ma il nostro è un percorso". A seguito della sua partenza la Fiorentina lo ha rimpiazzato affidando la panchina della Primavera all’ex Ascoli Galloppa. Vestì la casacca bianconera nel girone d’andata dell’ultimo campionato di A del Picchio (2006-07) chiudendo l’esperienza sotto le cento torri con 13 presenze.