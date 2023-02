Arbitra Cosso, finora con lui solo vittorie

Ascoli-Benevento sarà diretta da Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria. Il fischietto 34enne sarà coadiuvato dagli assistenti Sergio Ranghetti di Chiari e Fabiano Preti di Mantova. Quarto uomo ufficiale Giorgio Vergaro di Bari. In sala var invece ci sarà all’opera Luigi Nasca della sezione di Bari; assistente var Filippo Valeriani di Ravenna. I precedenti fatti registrare finora dal Picchio con Cosso sono due. In entrambe le circostanze i bianconeri sono riusciti a conquistare i tre punti. Il primo al match casalingo del 2 aprile 2022 quando la formazione allora guidata da Sottil riuscì a superare il Pordenone per 1-0 con il gol vittoria di Baschirotto. Il secondo invece è quello legato alla gara d’esordio dell’attuale campionato: l’Ascoli superò la Ternana per 2-1 (con i centri bianconeri di Botteghin e Collocolo) nel confronto dello scorso 14 agosto. Una partita che Cosso ricorda amaramente per la scomparsa del papà. La triste notizia arrivò subito dopo il triplice fischio finale. Sono due anche i precedenti dell’arbitro calabrese con il Benevento. Anche qui sono arrivati altrettanti successi dei sanniti.

Ieri il lavoro delle due squadre in preparazione dello scontro di domenica (avvio alle 16.15) è proseguito regolarmente con una doppia seduta di lavoro. L’ingenua quanto evitabile squalifica di Gondo ha acuito uno scenario di per sé già particolarmente delicato. In attacco resta difficile ipotizzare un impiego di Dionisi, se non per un piccolo scampolo finale. A lui si aggiungerà qualche acciacco patito da Forte, costretto ad uscire nel corso della ripresa di Parma. Il Benevento invece potrà recuperare il portiere Paleari facendo tirare un bel sospiro di sollievo al tecnico Stellone, ex della sfida. In recupero anche l’esperto centrocampista Schiattarella che dovrebbe essere a disposizione per Ascoli. Niente da fare per Glik, Capellini, Vokic, Ciano, Farias e Pettinari che resteranno out. Domani una delegazione del Picchio farà visita agli studenti di Arquata. L’iniziativa rivolta agli alunni, simbolo del futuro e della rinascita del territorio, sarà aperta anche ai tifosi e alla cittadinanza del posto. L’arrivo è previsto intorno alle 14. Ci saranno il diggì Verdone, il tecnico Breda e i giocatori Dionisi, Forte, Gondo, Eramo, Donati, Giordano, Giovane. Non mancheranno foto ricordo, autografi, gadget, omaggi e una speciale sorpresa per i più piccoli.

mas.mar.