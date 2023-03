Arbitra Paterna, con lui finora nessuna sconfitta

La delicatissima sfida salvezza tra Ascoli e Brescia sarà diretta da Daniele Paterna della sezione di Teramo. Il fischietto abruzzese potrà vantare l’ausilio degli assistenti Francesco Cortese di Palermo e Pietro Dei Giudici di Latina. Quarto uomo ufficiale Filippo Giaccaglia di Jesi. In sala var vedremo all’opera Luca Pairetto della sezione di Nichelino; assistente var Oreste Muto di Torre Annunziata. I precedenti fatti registrare da Paterna con il Picchio sono particolarmente incoraggianti con i bianconeri ancora imbattuti. L’ultimo è quello risalente allo scorso 7 agosto 2022 quando al Penzo andò in scena il match di Coppa Italia vinto 3-2 col Venezia (reti ascolane di Saric, Falzerano e Fontana). In campionato invece sono 2 le gare che hanno visto, entrambe, prevalere l’Ascoli.

La prima resta il successo ottenuto in casa contro il Vicenza il 6 novembre 2021 per 2-1. Quello disputato tra le mura amiche fu un match deciso da un super Dionisi. Il centravanti portò avanti i suoi nel primo tempo con un missile terra-aria scagliato dal versante destro dell’area, sul quale il portiere biancorosso Grandi non riuscì a fare nulla. Il finale di primo tempo consentì sempre all’attaccante di propiziare il raddoppio con un velenoso sinistro che trovò la sfortunata deviazione in rete dell’ex Brosco. Nella ripresa così arrivò la risposta biancorossa con Diaw. Il suo centro però non consentì ai suoi di provare a riprendere il risultato. Il secondo incontro arbitrato da Paterna è quello del 12 marzo 2022 che lanciò l’Ascoli verso la rincorsa playoff. Al Mazza di Ferrara i bianconeri superarono la Spal per 2-1 con i gol di Collocolo e Buchel. Il sinistro da fuori del centrocampista, arrivato a tempo scaduto, fece esplodere i circa cinquecento i tifosi accorsi al seguito per spingere i propri beniamini nel momento decisivo del campionato.

Quattro invece le occasioni in cui Paterna ha incontrato il Brescia: 2 vittorie e 2 pareggi. Il prossimo fine settimana vedrà in campo anche le formazione del settore giovanile del Picchio. La Primavera sabato (ore 14) sfiderà al Picchio Village la Ternana ultima in classifica. La formazione under 17 guidata da Berti invece scenderà in campo domenica in casa (ore 11) contro il Bari. Under 16 e 15 saranno rispettivamente chiamati a sfidare in trasferta i pari età del Pisa. La prima squadra femminile infine sarà di scena al campo sportivo di Torrette nel derby con l’Ancona Respect.

mas.mar.