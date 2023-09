Arrigoni avverte la Samb "Sora campo difficile"

"Sarà una gara difficile, andiamo in un campo dove sicuramente troveremo delle difficoltà, loro hanno l’opportunità di fare bella figura in casa alla prima e quindi ci terranno, cercheranno di crearci dei problemi ma starà a noi essere bravi a superarli". Mette in guardia dal Sora il centrocampista della Samb Andrea Arrigoni che assieme ai suoi compagni di squadra si prepara a questo esordio in campionato per i rossoblù. Primo ostacolo in trasferta, domenica, il Sora, appena tornata in serie D. La compagine laziale ci tiene a far bene ma pure la Samb non vuole fallire la prima, tanto più che avrà un nutrito seguito di tifosi. Ieri gli abbonamenti hanno toccato quota 2000 tessere sottoscritte e era quasi terminata la disponibilità di tagliandi per il settore ospiti messi a disposizione dal Sora per i tifosi della Samb. Se non basteranno verrà aperto il settore dei distinti dell’impianto laziale e dunque saranno disponibili ulteriori 250 biglietti. La Samb un assaggio di quello che sarà questa stagione lo ha già avuto nel turno di Coppa. Presenti 3.500 tifosi al Riviera delle Palme. I ragazzi di Lauro in Coppa hanno vinto e ora vogliono dare seguito a quella buona prestazione.

"Assolutamente sì – conferma il centrocampista rossoblù Arrigoni -, l’obiettivo è quello, stiamo lavorando in settimana per arrivare a domenica al meglio e fare il massimo che sia possibile. Loro proveranno a metterci in difficoltà ma noi dovremo saper reagire a tutto". Si prevede un sold out a Sora… "Questo ci dà grande entusiasmo ma anche grande responsabilità, sappiamo in che piazza giochiamo e quindi che dovremo sempre dare anche più di noi stessi. Il supporto dei tifosi ci dà una grande spinta. Poi starà a noi continuare ad alimentare questo bellissimo entusiasmo che si è creato". Sono accadute tante cose nell’ultimo mese e mezzo, quali le impressioni dall’arrivo di Andrea Arrigoni ad oggi? "L’ambiente è cresciuto, c’è stato il cambio di denominazione della società, oggi siamo Samb, poi il bellissimo incontro con la piazza in occasione della presentazione della squadra e poi l’esordio in Coppa al Riviera con 3.500 tifosi. E’ tutto stupendo, dovremo cercare di fare una grande stagione".

Primo passo in questa stagione sarà quello di battere il Sora. La Samb dovrà fare a meno degli infortunati Paolini e Alessandro che con ogni probabilità torneranno a disposizione in occasione della prima in casa al Riviera il 17 settembre contro il Tivoli. Anche se nella seduta di allenamento di ieri Danilo Alessandro è tornato a correre, non sentiva dolore, quindi se continuerà così sarà convocato per la gara di Sora e andrà in panchina. Sarà convocato anche Paolini ma non sarà sicuramente della gara.

s. v.