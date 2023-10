Arrigoni punta sulla Samb: "Giocare qui è bellissimo"

In vista della gara con la Forsempronese, che sarà già uno scontro di vertice nonostante le appena cinque gare giocate finora, il centrocampista rossoblù Andrea Arrigoni, ospite di Vera Tv, ha parlato dei suoi primi mesi in Riviera. "Mi trovo benissimo — ha detto Arrigoni — e ho conosciuto una società che ha voglia di fare e tanto entusiasmo. Inoltre, giocare con seimila persone allo stadio è bellissimo. Questi sono gli aspetti che mi hanno portato ad essere qua a San Benedetto. Infine, credo di non aver mai avuto un presidente così presente, tanto da essere spesso al campo per gli allenamenti". In questa fase, dopo un inizio nel centrocampo a tre assieme a Barberini e Scimia, Arrigoni gioca in una mediana a due, con quattro punte in avanti, per cui trova meno opportunità nell’inserimento (lui, comunque, è un regista): "Per caratteristiche — ha detto in proposito Arrigoni — non abbiamo l’inserimento, ma giocando in due devi comunque aiutare anche in quello, soprattutto in certi frangenti. Stiamo però lavorando anche per dare alla squadra questo tipo di soluzione". Sul suo compagno di squadra Danilo Alessandro, Arrigoni ha proseguito: "Ci sono stati l’episodio del rigore sbagliato contro il Fano e la sostituzione di domenica scorsa nel match con il Vastogirardi, ma tutto questo fa parte del calcio. Alessandro è un giocatore importante, ha tantissima esperienza e quello che sta vivendo non è certo un momento negativo. Sono periodi che in una stagione ci possono essere e lui sa come si gestiscono queste situazioni". Arrigoni ha anche belle parole per il tecnico Lauro:"Lauro è molto pacato ma sa farsi capire e sa cosa trasmettere. Ha tanta voglia di vincere e creare una squadra di vertice. Ce lo ha trasmesso dall’inizio e lo stiamo seguendo". La concorrenza, però, è tanta, anche se il Campobasso ha iniziato male il campionato tanto che Mosconi è stato esonerato e al suo posto è arrivato l’ex Primavera dell’Ascoli ed ex Porto D’Ascoli Rosario Pergolizzi. "Sono tante — ha detto Arrigoni — le squadre attrezzate, ma per vincere i campionati ci vuole continuità. Ora però conta la crescita di squadra più che la classifica. E poi bisogna arrivare nel finale di stagione nel gruppo di testa per poi provare a spuntarla sulle altre".

Infine, Arrigoni si sente pronto per la partita contro la Forsempronese:"Per la gara contro la Forsempronese ci stiamo preparando come sempre e stiamo analizzando gli avversari per capire che gara sarà. Sappiamo che ci saranno ancora tanti tifosi al Riiviera delle Palme. Loro ci responsabilizzano e ci portano a dare qualcosa di più, per cui noi rispondiamo con maggiore cattiveria agonistica e voglia di vincere. Il tifo è un valore aggiunto, e mi era già rimasto nel cuore quando venni al Riviera per i playoff di Serie C con il Lecce".

p.c.