Ascoli a caccia del riscatto C’è il Venezia da battere

Ascoli, è il momento della verità. Sfida all’ultimo sangue contro il Venezia per ottenere quella vittoria che consentirebbe di fare un passo deciso verso la salvezza che tutta la piazza spera di raggiungere senza soffrire eccessivamente. I due recenti ko incassati contro Bari e Cagliari hanno costretto il Picchio a restare fermo al palo per due turni. E nonostante ciò qualche piccolo segnale confortante c’è stato. La luce risiede nel fatto che quando la squadra è voluta andare in campo con concentrazione e determinazione giuste, le stesse chieste da Breda, arginare la forza sprigionata dai bianconeri è stato particolarmente difficile anche per corazzate in lizza per posti ambiziosi. Ne sanno qualcosa gli uomini di Mignani che, per sbancare il Del Duca, hanno dovuto attendere l’inferiorità numerica e lo sfortunato rigore causato da Botteghin e trasformato da Cheddira. Così come i rossoblù di Ranieri, tornati negli spogliatoi all’intervallo sotto una pioggia scrosciante di fischi. Il limite: quell’intensità irrefrenabile è durata soltanto un tempo. Su questo aspetto in settimana il tecnico dell’Ascoli ha lavorato intensamente insieme al gruppo.

Quello che oggi alle 14 scenderà in campo contro i lagunari potrebbe essere un undici rinvigorito dalle debolezze. Stavolta passi falsi non sono più ammessi. Nel doppio turno in casa previsto il Picchio si giocherà davvero tanto. Il primo appuntamento costituirà il volano per alimentare l’entusiasmo giusto e magari andare poi a ripetere una grande prestazione anche col Brescia. In tutto questo c’è una maledizione da spezzare. Il Del Duca è stato poco un fortino inespugnabile e spesso territorio di conquista per tante avversarie. Il bottino fatto registrare sotto gli occhi increduli del popolo ascolano resta davvero misero: solo 3 vittore in 14 gare.

Il primo ostacolo da superare ora sarà tutt’altro che semplice. I leoni alati con l’arrivo di Vanoli in panchina sono riusciti ad invertire drasticamente la rotta, tornando in piena corsa per uscire dalla zona rossa una volta per tutte. Qui i bianconeri dovranno essere bravi e astuti nel saper leggere i momenti della gara perché sicuramente i veneti non verranno ad Ascoli per prestare il fianco ai punti di forza di un Picchio che scenderà in campo con un nuovo back sponsor di maglia (Attal Group). Il match d’andata vide l’ultimo gol realizzato da Dionisi, rimasto poi a digiuno per oltre 4 mesi. L’esperto centravanti sarà in ballottaggio con Gondo. Nel frattempo è arrivata una nuova convocazione in under 20 per Giovane che sta confermando una buona crescita.

Massimiliano Mariotti