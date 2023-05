Ascoli a caccia del sogno playoff Si parte per Reggio, ultime speranze

Ascoli a Reggio Calabria per battere gli amaranto e spezzare la maledizione Inzaghi. I bianconeri si avvicinano sempre più al momento della verità. O meglio alla pronuncia dell’inesorabile sentenza del campo che potrà dire come il club di corso Vittorio concluderà il proprio cammino. Un percorso a volte divenuto complicato tra i vari alti e bassi mostrati durante la stagione. La continuità è di certo quel fattore che, tracciando un bilancio, a tratti è venuto maggiormente meno. Le stesse difficoltà affrontate dal Picchio però hanno segnato anche l’annata di tante altre avversarie. I tanti pareggi fatti registrare dal torneo cadetto lo testimoniano. Nessun esito è mai stato scontato e molte big si sono spesso ritrovate a dover cedere punti al cospetto di organici sulla carta meno importanti. Il fatto poi che a lasciare la categoria saranno piazze importanti la dice davvero lunga. I bianconeri nel match del Granillo dovranno innanzitutto affrontare e battere direttamente sul campo la Reggina, mentre di riflesso gli avversari da superare saranno principalmente tre: Venezia (49), Palermo (48) e Pisa (47). Qui però per prevaricare si dovranno invocare le grazie della dea bendata. Nessuna delle suddette pretendenti avrà un incontro facile.

I lagunari saranno di scena a Parma, ma un pareggio potrebbe non assicurare loro la possibilità di qualificarsi per i playoff. I siciliani ospiteranno un Brescia chiamato a vincere per posizionarsi nella posizione playout privilegiata. In caso di vittoria i lombardi vedrebbero ugualmente preferito il Cittadella anche in caso di sconfitta dei veneti (perfetta parità negli scontri diretti 1-1 e 0-0, ma granata meglio con la differenza reti complessiva). Il Pisa invece dovrà scrollarsi di dosso la lunga crisi provando a battere in casa la già retrocessa Spal. Parlando di statistiche Inzaghi resta la vera bestia nera del Picchio, mai capace finora di batterlo: 6 sconfitte e un pari nei 7 precedenti. La Reggina non batte l’Ascoli in entrambe le gare della regular season dalla stagione 2012-13. Se in questa ultima parte del campionato il Del Duca è tornato ad offrire emozioni forti e soprattutto punti (10 nelle ultime 4 gare), il rendimento esterno del Picchio invece è tornato ad essere in fase calante. Lontano dalle mura amiche infatti i bianconeri hanno ottenuto soltanto un punto nelle ultime 4. A Como (1-1) addirittura si sarebbe potuti portare via l’intero bottino se non fosse stato per i due penalty, il primo neutralizzato da Leali, concessi ai lariani per altrettanti tocchi di mano in area. La squadra partirà per il capoluogo calabrese oggi pomeriggio dopo la seduta d rifinitura del mattino. Il gruppo raggiungerà Fiumicino per poi imbacarsi sul volo diretto a Reggio Calabria. Pochi i dubbi di formazione per Breda che in attacco si affiderà ai colpi del duo Forte-Dionisi.

Massimiliano Mariotti