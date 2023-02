Ascoli a caccia del tris C’è l’esame Benevento

Ascoli-Benevento sarà una sfida che metterà in palio ben più di tre semplici punti. I bianconeri di Breda oggi, con fischio d’avvio programmato alle 16.15 al segnale di Cosso della sezione di Reggio Calabria, proveranno a cavalcare l’onda dell’entusiasmo venuta in essere nelle due recenti ed esaltanti affermazioni portate a casa rispettivamente contro Perugia e Parma. L’arrivo del nuovo tecnico ha dato la scossa giusta ad un Picchio che si era un po’ smarrito tra dicembre e gennaio. L’ottima partenza ha permesso proprio a Breda di piazzarsi, statistiche alla mano, tra i migliori timonieri subentrati in corsa alla guida in cadetteria. Nel mirino del 53enne ora c’è quel filotto inanellato soltanto da Colomba nella stagione 200809. Soltanto lui riuscì a fare tre successi su tre dopo essere stato chiamato a rilevare Chiarenza. Il confronto con i sanniti gli offrirà questa ghiotta chance. A beneficiarne indubbiamente sarà anche l’Ascoli. L’ennesima vittoria inoltre consentirebbe di fare un ulteriore balzo avanti rispetto a quella pericolosa zona di classifica che piano piano stava risucchiando proprio il Picchio. E guardando quello che sta accadendo nel campionato, tra penalizzazioni e problemi societari delle avversarie che precedono, non è esclusa la possibilità di recuperare qualche posizione.

La settimana che ha accompagnato la truppa verso il delicato appuntamento non ha portato buone notizie per quanto riguarda il campo. Sarà un attacco spuntato quello che scenderà in campo dal primo minuto. A scompensare il rientro di Dionisi, rimasto fermo alcune settimane, sono stati la squalifica di Gondo e il problema agli adduttori di Forte che potrebbe restare appiedato in infermeria anche più del dovuto. Una tegola arrivata proprio nel momento meno indicato. Quello che vedrà i bianconeri affrontare un trittico di gare complicate in soli otto giorni. Ecco quindi l’occasionissima per chi ha giocato meno.

Le assenze infatti costituiranno la rampa di lancio per gli elementi finora chiamati a comporre la seconda linea. Anche la formazione dell’ex Stellone ha dovuto fare i conti con questo genere di emergenza. Il successo sul Brescia nell’ultimo turno disputato ha riacceso una squadra sfiduciata e finita a picco prima con Caserta poi con Cannavaro. L’ultimo ricordo al Del Duca legato al Benevento non è particolarmente felice per il popolo ascolano, purtroppo costretto a veder subito in frantumi quel sogno playoff appena iniziato. A spezzare le ali del Picchio furono proprio i sanniti. Sarà un match probabilmente particolare per Stellone che tornerà al Del Duca dopo quella breve e sfortunata apparizione alla guida dell’Ascoli nel torneo di B 201920. Uno dei momenti più drammatici del club poi comunque rientrata nonostante l’essere arrivati ad un centimetro dal burrone.

Massimiliano Mariotti