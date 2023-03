Ascoli a caccia della salvezza Le passate stagioni confortano

L’Ascoli è perfettamente in linea con il ritmo da tenere per centrare una salvezza tranquilla. Dopo la sesta gara fatta registrare da Breda, il Picchio si prepara ad affrontare queste decisive 9 sfide finali provando ad incrementare gli attuali 36 punti in classifica. Lo spartiacque sarà indubbiamente il doppio scontro diretto in casa contro Venezia e Brescia. Intanto l’attuale bottino permette ai bianconeri di navigare in acque apparentemente tranquille. Sopra e sotto le distanze che dividono da playoff e playout sono rispettivamente di 5 e 6 lunghezze. Rispetto all’andamento della passata stagione, quando si arrivò ai playoff chiudendo la regular season al sesto posto con 65 punti, il ritardo accumulato alla 29esima giornata è di ben 10 punti. Proprio un anno fa allo stesso turno l’Ascoli, dopo aver vinto per 2-1 all’ultimo minuto in casa della Spal, si lanciò ufficialmente nella corsa per un posto al sole arrivando poi a toccare quota 46. Il miglior risultato ottenuto dal club sotto la gestione Pulcinelli.

Ma mentre il Picchio era riuscito a volare alto per quasi tutto il torneo, sotto invece a stabilire la quota per mantenere la categoria erano stati proprio gli estensi chiudendo a 42 davanti a Cosenza (35) e Vicenza (34), poi costrette ad affrontarsi nel doppio playout che sorrise ai lupi. Due stagioni fa invece ad imporre il proprio ritmo sulla zona rossa fu proprio l’Ascoli.

I bianconeri del primo Sottil riuscirono ad invertire la drammatica prima parte del campionato fino a raggiungere i 44 punti finali. Score che non fece andare in scena i playout, dati gli oltre 4 punti tra il Picchio e il Cosenza (35) che finì direttamente in C per poi essere ripescato nell’estate successiva. In quel caso al 29esimo turno il club di corso Vittorio era arrivato a 27 con l’exploit di Pescara per 3-2, ma doveva ancora sfoderare l’incredibile volata conclusiva. Bagarre spietata quella della stagione 201920 che vide il Picchio di Dionigi salvarsi con 46 punti dopo aver sudato freddo nell’ultima giornata in casa. Nella sfida col Benevento già promosso in A da settimane, la questione si complicò parecchio. I risultati arrivati dagli altri campi salvarono l’Ascoli, nonostante la sconfitta con i sanniti (2-4), e condannarono Perugia e Pescara al duello all’ultimo sangue nel playout che poi sorrise agli abruzzesi.

Molto simile alla stagione attuale infine risulta essere l’andamento prodotto dai bianconeri nell’annata contraddistinta dalla guida tecnica di Vivarini. Un campionato particolare a 19 squadre con un turno di riposo previsto per ciascuna pretendente. Lì il Picchio mantenne agevolmente la categoria con 43 punti e un vantaggio di quattro lunghezze sulla quota salvezza che fu stabilita dal Livorno a 39.

Massimiliano Mariotti