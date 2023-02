Ascoli a caccia di continuità Che banco di prova a Parma

Parola d’ordine: continuità. Il successo col Perugia ha permesso momentaneamente all’Ascoli di allontanarsi da una zona di classifica molto pericolosa, ma se non sarà seguito da altri risultati positivi non agevolerà più di tanto le cose nel cammino che i bianconeri ora dovranno portare avanti fino al conseguimento di una salvezza tranquilla. Un’altra tappa fondamentale da non mancare sarà costituita dal delicatissimo confronto in trasferta contro il Parma. Il match che andrà in scena oggi al Tardini con fischio d’avvio alle 14 al segnale del fischietto fiorentino Baroni, costituirà un importante banco di prova per tecnico e squadra, che dovranno cercare di arginare la grande qualità di un avversario ancora alle prese con un andamento discontinuo. Il faccia a faccia sarà ben diverso dall’incontro della passata stagione che vide l’incredibile trionfo del Picchio con la stoccata di Bidaoui (0-1) davanti a 1.500 tifosi giunti dal Piceno e non solo. Così come risulterà ben differente da quello andato in scena al Del Duca nel girone d’andata (1-3) sotto una pioggia battente e in un momento delicato che vide l’Ascoli purtroppo costretto a fronteggiare quel fastidioso problema portieri. Ora le cose sembrano essere cambiate e da una settimana a questa parte la musica che risuona è parsa diversa. L’autostima è stata ricaricata con l’avvicendamento in panchina e il rientro in campo dei nomi più esperti che sembrano aver aiutato a ricompattare il gruppo. Probabilmente non ci saranno novità nella scelta dell’undici che Breda andrà a schierare dal primo minuto. In difesa solita coppia centrale Botteghin-Bellusci. Le corsie saranno rispettivamente affidate ad Adjapong e Falasco. Collocolo e Caligara confermati in qualità di alfieri al fianco di Buchel. Sulla trequarti invece fiducia rinnovata al pupillo Falzerano, nonostante la prestazione insufficiente col Perugia. Agirà di nuovo lui alle spalle del tandem composto da Forte e Gondo.

Nel Parma il tecnico Pecchia medita il tridente d’attacco con Vazquez falso nueve. In difesa è ballottaggio Coulibaly-Ansaldi per rimpiazzare Delprato sulla corsia di destra. Le statistiche del passato sono in favore del Parma che, ottenendo il bottino pieno, potrebbe ripetere per la terza volta il doppio successo già strappato a spese del Picchio nel corso delle stagioni 200809 e 201718. Contro i crociati Breda invece, in caso di vittoria, potrebbe eguagliare le due vittorie ottenute da Colomba nelle altrettante prime due partite che lo videro alla guida dei bianconeri nel dicembre 2008. Inoltre in trasferta l’Ascoli non è ancora riuscito a vincere dall’arrivo del 2023. L’ultimo acuto resta quello di Cosenza (1-3) ottenuto lo scorso 18 dicembre 2022.

Massimiliano Mariotti