Ascoli a caccia di un posto playoff Tifo: si punta al record stagionale

Il ruggito del Del Duca per il congedo casalingo. L’Ascoli saluterà il pubblico di casa sabato contro il Cosenza (avvio alle 14) in un match di vitale importanza per la corsa ad un piazzamento playoff che sta vedendo proprio i bianconeri in piena lotta insieme ad altre 7 squadre. Seguirà poi l’epilogo a Reggio Calabria di venerdì 19 (ore 20,30) in una gara che inevitabilmente risentirà dell’esito della prima di due finali. L’occasionissima dunque sarà quella che il calendario offrirà nel prossimo appuntamento in programma contro la formazione rossoblù guidata dall’ex Viali. Un match dalle mille insidie, considerando che l’avversario di turno darà la vita sul campo per continuare ancora a credere nella permanenza della categoria. Il fattore casalingo però, in questo infuocato finale di stagione, è diventato l’elemento determinante nello sprint finale del club di corso Vittorio.

Nelle ultime tre sfide disputate sono arrivati altrettanti successi consecutivi infilati in sequenza con Brescia (4-3), Sudtirol (1-0) e Pisa (2-1). Le quotazioni del Picchio sono state rafforzate dalla trasferta di Genova. Al Ferraris gli uomini di Breda sono usciti a testa alta nonostante il ko per 2-1. Nel corso dell’intero incontro l’Ascoli non si è mai rassegnato alla possibile sconfitta, restando in gara, lottando fino all’ultimo e sfiorando addirittura anche il pari.

Stavolta il record stagionale dei 9.126 spettatori fatti registrare contro la Reggina potrebbe davvero essere messo a dura prova. L’entusiasmo è tornato a regnare sovrano nelle vie e nelle piazze della città. Merito delle prove sfoderate in campo dalla formazione guidata da Breda che ha saputo riaccende la fiamma di una provinciale che vive di pane e calcio. Il tecnico veneto ad oggi ha collezionato la bellezza di 20 punti in 13 gare (media di 1,6 a partita). Anche la media spettatori casalinga è sembrata andare di pari passo con i recenti buoni risultati ottenuti dalla squadra. Di fatto si è passati da 6.628 e 6.117 rispettivamente fatti registrare con Brescia e Sudtirol ai 7.550 presenti col Pisa. La società in occasione del confronto col Cosenza ha deciso di mantenere le tariffe ribassate nei settori curva nord e tribuna Mazzone per facilitare la presenza di una cornice di pubblico importante.

I prezzi quindi resteranno i seguenti: curva nord intero 14 euro; donna, senior, under 18 a 10 euro; junior 2 euro; tribuna Mazzone intero 18 euro; donna, senior, under 18 a 14 euro; junior 2 euro.

La vendita dei tagliandi per i tifosi del Cosenza invece, su disposizioni dell’Osservatorio, sarà consentita solo ai possessori della tessera del tifoso. Una scelta che potrebbe frenare i grandi numeri espressi recentemente in trasferta dai sostenitori calabresi.

Massimiliano Mariotti