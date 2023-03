Ascoli al lavoro sulle palle inattive Da lì stanno mancando gol pesanti

Le palle inattive sono state per gran parte della stagione il punto di forza dell’Ascoli di questo campionato. Le reti dei due difensori centrali Eric Botteghin e di Lorenco Simic hanno dato un grande contributo al cammino del Picchio soprattutto nel girone di andata. Poi piano piano le occasioni sono diminuite, gli avversari hanno cominciato a prendere le misure ai saltatori ascolani e alla fine questo cross sul secondo palo con sponda a rimettere al centro il pallone non ha funzionato più. Non solo. All’Ascoli stanno mancando anche le reti sui calci di punizione e soprattutto mancano i gol con i tiri da fuori area. Nelle ultime gare dopo l’arrivo di mister Breda hanno iniziato a provarci dalla distanza i terzini Donati e Falasco con poca fortuna per la verità, ma manca una certa continuità in queste soluzioni che spesso possono rilevarsi determinanti per sbloccare le partite soprattutto in casa quando gli avversari si chiudono dietro ed è complicato arrivare ad una conclusione pericolosa con un’azione manovrata. Sarà per questo quindi che ieri mattina nella serenità dell’allenamento a porte chiuse mister Roberto Breda si è soffermato molto proprio su questi fondamentali. Un allenamento mattutino a porte chiuse che si è tenuto al Picchio Village per non ‘strapazzare’ troppo il manto erboso dello stadio Del Duca dove domani con inizio alle ore 14 l’Ascoli ospiterà il Brescia per la 31° giornata del campionato di Serie B.

Il gruppo agli ordini proprio del tecnico Roberto Breda ha svolto riscaldamento tattico, frequenza e mobilità. A seguire la squadra, divisa in due, è stata impegnata, alternandosi, in una serie di palle inattive ed in cross e tiri in porta. Il mister ha più volte interrotto le azioni per suggerire alcuni movimenti da fare in area avversaria sia delle punte che dei difensori, ma soprattutto si è raccomandato ai suoi centrocampisti di presidiare il limite dell’area per essere pronti sulle eventuali respinte corte della difesa. Poi naturalmente si sono valutate anche le condizioni fisiche dei calciatori che sono ancora ‘acciaccati’ in particolare di Claud Adjapong, Giuseppe Bellusci ed Amato Ciciretti. Dei tre molto probabilmente solo il primo sarà a disposizione per la gara con le ‘rondinelle’ bresciane. E’ tornato a lavorare gradualmente in gruppo il centrocampista Eddy Gnahorè dopo il lungo stop a causa dell’intervento chirurgico al legamento crociato anteriore del ginocchio destro dello scorso 13 settembre, ma anche lui dovrà attendere prima di poter riassaporare l’odore del campo di gioco. Questa mattina è in programma la seduta di rifinitura alle ore 10.30 al Picchio Village a porte chiuse. A seguire sarà diramato l’elenco dei convocati. E soprattutto c’è tanta curiosità nel capire se veramente Mister Roberto Breda deciderà di cambiare modulo. In questi giorni si sono fatte le supposizioni più disparate, passando da un 4-4-2 più solido, ad un più offensivo 4-2-3-1 con Giovane e Buchel in mezzo a fare la diga e Dionisi con Collocolo a destra e Caligara o Lungoyi a sinistra a dare appoggio alla punta Forte. Ma alla fine potremmo anche rivedere l’Ascoli con la difesa a tre e un robusto centrocampo a cinque con la coppia Dionisi-Forte a cercare di scardinare la difesa del Brescia.

Valerio Rosa