Ascoli, altra missione impossibile Precedenti in favore del Genoa

L’Ascoli si prepara alla missione impossibile di Genova. Al Ferraris i bianconeri dovranno cercare di resistere alla forza di un organico di assoluto spessore, magari portando a casa qualche punto che agevolerebbe la formazione di Breda nello sprint finale per un piazzamento playoff. I 5 precedenti fatti registrare in B dal Picchio nell’infuocata tana del Grifone sono decisamente in favore dei liguri con 3 successi rossoblù, un pareggio e un acuto ascolano. Drammatica la prima occasione in cui le due squadre si affrontarono e che vide il Genoa strapazzare l’Ascoli con un nettissimo 6-1. Era la stagione 1972-73, la prima in cadetteria del club di corso Vittorio, e la formazione allora guidata da Carletto Mazzone non riuscì ad evitare il pesante passivo finale.

A cercare di rendere la pillola meno amara fu il penalty trasformato da Bertarelli nella ripresa dopo che i padroni di casa aveva già gonfiato la rete con il compianto Gigi Simoni (autore di una doppietta) e Corradi. Il gol bianconero non frenò l’irruenza rossoblù che vide poi andare a segno altre due volte Corradi (entrambe su rigore) e Scarrone. Il secondo ko (1-0 con Tacchi) arrivò nella stagione 1985-86 con il Picchio del duo Boskov-Sensibile che alla fine dei giochi poté vincere il campionato centrando senza difficoltà il ritorno in serie A.

L’unico exploit è tutto targato Bepi Pillon, quando i bianconeri riuscirono a strappare il bottino pieno in rimonta (1-2) nella sfida del 3 maggio 2003. Dopo il rigore iniziale sbagliato da Tentoni, ci pensarono l’ex campione del mondo Barzagli e Bruno a gonfiare la rete rispondendo al momentaneo vantaggio ligure di De Francesco.

Nella stagione successiva il duello terminò 1-1 (Inacio Pià per il Picchio). L’ultimo precedente i campionato, invece, risale al 21 novembre 2004 quando il Genoa di Cosmi superò agevolmente l’undici del duo Giampaolo-Silva con un netto 3-0 (Stellone, Zanini, Milito). Nell’ultima sfida disputata il Grifone eliminò i bianconeri per 3-2 in Coppa Italia nella gara del 3 dicembre 2019.

L’Ascoli di Zanetti riuscì a tenere testa alla formazione genoana prima di farsi superare per 3-2. Nel prossimo incontro l’Ascoli sarà chiamato a fronteggiare in un clima pressoché infernale. I padroni di casa vedono la serie A ad un passo e potranno raggiungerla in caso di un altro successo interno. Nel pomeriggio di ieri si viaggiava spediti verso gli 11mila biglietti staccati. Dato al quale andrebbero ad aggiungersi i 20.239 abbonati. Un totale che potrebbe regalare il sold out superando il record stagionale di 30.755 presenze viste nel match vinto 1-0 (gol decisivo di Coda) con la Reggina il recente 31 marzo. Ma questo Picchio sarà pronto a vendere cara la pelle, rendendo la vita dura ai rossoblù.

Massimiliano Mariotti