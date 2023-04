Ascoli, altre 7 tappe al traguardo Le inseguitrici da tenere a distanza

Sette appuntamenti per difendere il vantaggio in classifica e restare lontani dalla zona infuocata. Quanti punti mancano per fare sonni tranquilli sotto le cento torri? Difficile dirlo con certezza data l’accelerata improvvisa data dal basso dalle inseguitrici. Probabilmente 6-7 punti potrebbero bastare, ma i risultati dei prossimi scontri saranno fondamentali per vedere più chiaramente la situazione. L’Ascoli è tornato a sorridere nel momento giusto, anche se il bottino finale del doppio turno interno, è stato meno cospicuo di quello che ci si attendeva. Il pari col Venezia prima della sosta ci stava tutto e, unito al successo ottenuto sul Brescia, avrebbe consentito di toccare oggi quota 40 punti e viaggiare con pressioni ancor minori verso gli ultimi cento metri che conducono alla salvezza.

L’aspetto importante resta il successo sui lombardi, ma purtroppo l’irruenza sprigionata da Venezia e Cosenza costringeranno il Picchio a stringere i denti un po’ di più. I veneti viaggiano a ritmo alto e i lupi non sono affatto da meno con le due vittorie consecutive strappate contro Frosinone e Pisa. Il vantaggio dell’Ascoli su di loro così resta di 3 lunghezze sui primi e di 4 sui secondi. Considerando che entrambe non potranno vincere sempre contro chiunque, per gli uomini di Breda sarà fondamentale dare continuità nei prossimi turni previsti. Il calendario vedrà l’Ascoli impegnato prima in casa del Frosinone (lunedì 10 alle 15), poi al Del Duca contro l’irrefrenabile Sudtirol di Bisoli (sabato 15 alle 14). In queste sfide, contro due avversarie d’alta classifica, i bianconeri avranno la possibilità di strappare e fare lo scatto decisivo per continuare a tenere tutte le inseguitrici dietro. Dopodiché sarà il Sinigaglia di Como (sabato 22 ore 14) a costituire una delle possibili ultime porte da attraversare e dalla quale uscire con la sacca carica. Niente drammi in caso di qualche eventuale passo falso. Poi, infatti, ci sarà lo scontro diretto in casa con il Cosenza alla penultima giornata (sabato 13 maggio avvio alle 15). E in questo caso meglio arrivarci con un margine da gestire.

Intanto domani sera occhi tutti puntati sul recupero della 29esima giornata che al Curi vedrà scontrarsi Perugia e Reggina dopo il rinvio della gara dello scorso 11 marzo. A dirigere sarà Camplone di Pescara.

L’incontro era slittato a causa dello sciame sismico che colpì il territorio umbro. I biancorossi potranno provare a sfruttare il jolly, contro un avversario in caduta libera, per provare a fare quel passo necessario che consentirebbe di mettere i piedi fuori dai carboni ardenti. Ad oggi gli uomini dell’ex Castori occupano il secondo posto (34 punti) disponibile per i playout di fine stagione. L’altro vede stazionare il Cosenza (35) dell’altro ex Viali.

Massimiliano Mariotti