Ascoli-Bari, la prevendita è un caso: gli ospiti comprano biglietti in tribuna

Ascoli-Bari, la prevendita diventa un caso. Ordine pubblico a rischio? Cosa sta accadendo? È innegabile che quella in programma domenica, con avvio previsto alle 15, sarà una sfida particolarmente decisiva per una zona di classifica certamente importante e questo vedrà di certo all’interno delle tifoserie un livello di tensione probabilmente maggiore del solito. L’imbattuto Ascoli di Breda tornerà a giocare davanti al pubblico amico contro un avversario in piena corsa per la promozione diretta. I biglietti riservati al settore ospiti (capienza di 900 posti) sono stati letteralmente polverizzati in molto meno di un’ora.

A restare fuori, come si suol dire, potrebbe essere anche qualcuno dei gruppi organizzati della curva nord barese. Nella giornata di ieri non sono mancate anche numerose anomalie con l’acquisto dei tagliandi effettuato dai molti tifosi biancorossi soprattutto in tribuna Mazzone, settore che ospita da sempre i tifosi di casa e molti club del Picchio. La questione è soprattutto la possibilità che i tifosi delle due squadre possano ritrovarsi fianco al fianco all’interno della stessa zona dello stadio ha destato qualche preoccupazione soprattutto all’interno del club di corso Vittorio che ha giustamente evidenziato la situazione alle autorità competenti.

Nel pomeriggio è poi seguito un comunicato ufficiale del Bari: "In riferimento alla gara Ascoli-Bari – si legge nella nota ufficiale –, 28a giornata serie Bkt, in programma domenica 5 marzo sul terreno del ‘Del Duca’, la società marchigiana, organizzatrice dell’evento, sentite le autorità competenti, segnala che sono state ravvisate alcune anomalie in riferimento ad indicazioni riguardanti la residenza in fase di emissione di tagliandi per la suddetta gara in settori diversi da quello ospiti".

"L’Ascoli Calcio – si legge ancora nella nota – informa che a tal riguardo sono in corso controlli incrociati tra i dati nazionali a disposizione e i dati forniti dalla piattaforma che si occupa della gestione dell’evento. In caso di documentazione e dati non in regola, oltre che l’annullamento dei biglietti emessi, le autorità competenti potranno valutare l’applicazione di provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive come previsto dalla vigente normativa".

Cercando di fare un po’ di ordine, da un lato è vero che tra i sostenitori di Ascoli e Bari non corre cattivo sangue. Ma dall’altro però è sempre bene prevenire pensando che nel corso di una partita di calcio i momenti di euforia di una delle due tifoserie potrebbe porsi in contrasto magari con il disappunto dell’altra. E certo che se entrambe si ritrovassero a seguire il match fianco al fianco sarebbe l’inizio di un eventuale disastro. Un rischio altissimo sicuramente da evitare. Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori novità. Una cosa è certa: domenica al Del Duca ci sarà il gran pienone.

Massimiliano Mariotti