Ascoli, Breda ora ci crede: "Vogliamo fare qualcosa in più, dimostriamolo in campo"

Ascoli Piceno, 1 maggio 2023 – Il tecnico bianconero è raggiante dopo il match che ha visto i suoi portare a casa un'altra bella vittoria casalinga. I tre punti strappati al Pisa erano quelli che servivano per ottenere con certezza il mantenimento della categoria, ma oltre a questo obiettivo l'Ascoli è potuto tornare in corsa per un posto playoff. Consolidarlo sarà la missione da compiere nelle ultime gare contro Genoa, Cosenza e Reggina.

“È stata la partita che abbiamo voluto - dichiara il tecnico Roberto Breda –, complimenti ai ragazzi. Abbiamo portato a casa una vittoria che ci consegna la certezza della salvezza. Ora guardiamo avanti. Ci sono tre partite, ragioniamo una gara per volta e cercheremo i portare a casa più punti possibili. Ora ci sarà il Genoa che ha un potenziale enorme. Purtroppo non ci sarà Botteghin che è squalificato ma avremo altre alternative. Siamo in tanti in pochi punti. Qualcuno farà più punti degli altri e cercheremo di essere noi. Adesso non dobbiamo sentirci appagati. Nel calcio quando hai delle opportunità devi giocare fino in fondo.

Il gruppo è folto, tutti avranno partite difficile. Dobbiamo credere e volere che possiamo essere noi a fare qualcosa in più, dimostrandolo in campo”. Man of the match è stato senza ombra di dubbio il portoghese Pedro Mendes. La sua gara è stata pressoché perfetta in entrambe le fasi e in mischia il bianconero ha confermato un certo feeling sotto porta. Quattro le sue reti messe a segno finora con l'Ascoli e tutte decisive. “In questa nuova posizione da trequartista sto migliorando di giorno in giorno - commenta l'attaccante -, e spero di fare sempre meglio. Questa squadra gioca con il cuore. L'atteggiamento e la concentrazione di tutti è importante e il gruppo sta mostrando grande generosità. Mi piace questa piazza. I tifosi hanno un grande cuore come noi. Nonostante i miei gol sono sempre punti importanti. E ora la gara fondamentale sarà la prossima. Dopo i tre punti col Pisa ci concentreremo sul Genoa, possiamo vincere. Abbiamo ottenuto la salvezza e possiamo andare ai playoff”. Gol dell'ex invece per Davide Marsura che si è potuto togliere un bel sassolino con il raddoppio che di fatto ha messo in cassaforte il successo dell'Ascoli. “In quella zona del campo riesco sempre ad esprimere tutto il mio potenziale - sostiene l'esterno offensivo -, il mister lo sa. Sono contento per la squadra. Questa è una vittoria importantissima. Lavoriamo bene, siamo un gruppo unito e tutti sanno quello che devono fare. Ci siamo tolti questo peso della salvezza. Ora non ci dobbiamo accontentare. C'è un sogno da raggiungere e ci vogliamo credere”.