Ascoli, Breda: "Contro il Pisa la partita più importante dell’anno"

Scatta ufficialmente l’ora di Ascoli-Pisa. Ultime ore poi a parlare nel corso del match di domani (avvio alle 15) sarà esclusivamente il campo. Il traguardo salvezza è ormai sotto al naso e anche un eventuale pareggio forse basterebbe per fare quell’ultimo passo verso l’obiettivo. Oltre alla permanenza della categoria però, alla luce dei risultati delle ultime giornate, la zona playoff non sembrerebbe più essere così lontana. La possibilità di abbracciare l’ipotesi però diventerà concreta solo in caso di successo.

"È la partita più importante della stagione – dichiara il tecnico Roberto Breda –, perché ne mancano quattro alla fine e una vittoria permetterebbe di essere tranquilli da un punto di vista salvezza. Considerando che affronteremo Genoa, Cosenza e Reggina, bisogna tirarsi fuori prima possibile senza guardare avanti. Quello che viene dopo lo analizzeremo in seguito". Buone notizie negli elementi recuperati. Marsura è regolarmente tornato ad allenarsi insieme a tutto il resto dei compagni. "La squadra sta bene – prosegue –, Marsura si è allenato tutta la settimana col gruppo, Tavcar invece ha accelerato il lavoro e credo non manchi moltissimo al suo rientro in pianta stabile. Falzerano da un punto di vista fisico non ha problemi".

"È un ragazzo – spiega ancora il tecnico bianconero – esemplare per professionalità, ma è cambiato qualcosa da un punto di vista degli sviluppi tattici. Qui siamo andati a cercare altre caratteristiche in quella zona. Non è una bocciatura. Sono contento di Proia perché è un giocatore recuperato a tutti gli effetti e mi fornisce alternative di gioco, come accaduto a Como. In questo momento abbiamo più alternative in mezzo e davanti. Cercheremo di capire quali scelte operare in base al tipo di gara che faremo".

Di fronte al Picchio ci sarà un avversario momentaneamente in difficoltà, ma pur sempre dotato di profili in grado davvero di fare la differenza.

"Il Pisa è una squadra che ha voglia di rivalsa e noi dobbiamo fare di tutto per portare a casa più punti possibili. Sono dotati di una rosa importante e forte. Con l’arrivo di D’Angelo hanno avuto un ruolino di marcia da paura. Sono una squadra che ha grande mentalità. Il loro tecnico ha fatto un percorso importantissimo. Le loro assenze vanno prese col beneficio d’inventario, ci sono ugualmente singoli importanti".

I tre rigori subiti per fallo di mano in area nelle ultime quattro gare, di cui due a Como, hanno acceso un campanello d’allarme in casa bianconera.

"Parliamo di un gesto istintivo – conclude Breda –. Possiamo dirci di stare più attenti, ma fa parte di scelte veloci e situazioni a volte casuali. Dobbiamo mettere più attenzione perché tre rigori sono tanti, qualcosa potevamo fare meglio. Nelle prossime partite dovremo migliorare su tutto: dall’attenzione agli sviluppi".

