Ascoli, Breda pensa a Dionisi-Forte Ecco le mosse per battere il Pisa

Il morso dello squalo per provare ad affondare il Pisa. Ci sarà anche Forte e questo consentirà all’Ascoli di aumentare il proprio peso offensivo con la presenza di un centravanti d’area di rigore puro e soprattutto molto più concreto del generoso ma fumoso Gondo. Breda pensa già al tandem da calare in vista del match contro i nerazzurri di lunedì primo maggio (avvio alle 15). Una gara da vincere, senza girarci troppo intorno, per agguantare senza ulteriori rinvii il mantenimento, virtualmente matematico, della categoria. Il tecnico del Picchio pensa già a quali armi affilare per cercare di mettere in difficoltà il prossimo avversario di turno. Il momento che stanno attraversando i toscani non è assolutamente esaltante e le tre pesanti assenze (Caracciolo, Nagy, Sibilli) potrebbero ridurre ulteriormente le soluzioni operabili nel tornare a fare punti dopo le 3 recenti sconfitte (l’ultima finita sub iudice) in 4 gare.

Per sfruttare le debolezze dell’avversario si potrebbe pensare di rivedere all’opera il terzetto d’attacco capace di colpire a ripetizione sia Brescia che Sudtirol. Ovvero il tandem Forte-Dionisi con Mendes alle loro spalle.

Se la gara di Como ha permesso al capitano di sbloccarsi dopo quasi sei mesi di digiuno (ad oggi 5 centri e 2 assist in 29 gettoni), diverso è il caso del 29enne romano che nelle 10 presenze fatte registrare col Picchio, dal suo arrivo a gennaio, è andato in rete 3 volte (Palermo, Cagliari e Brescia) con una media realizzativa del 33,3%. In pratica un gol ogni 3 partite circa. Statistiche alla mano è questa la coppia d’attacco più pericolosa e concreta schierata dall’Ascoli nelle ultime gare disputate. La presenza in campo sia del 35enne che dello squalo avevano creato non pochi problemi già nel corso del delicato scontro diretto poi vinto 4-3 col Brescia. E se a loro aggiungiamo l’istinto e la fisicità mostrate dal portoghese Mendes il livello non può che aumentare.

Nonostante il brutto avvio con le Rondinelle fu proprio questo terzetto a lanciare riscossa e sorpasso in cui andarono a segno prima Mendes poi Forte. Quest’ultimo autore di una giocata da bomber vero con la quale riuscì a liberarsi dalle grinfie di Adorni per poi scagliare un mancino imparabile per Andrenacci. I terribili tre si ripeterono anche al cospetto del temuto Sudtirol. Qui fu un super Poluzzi a negare loro la gioia del meritato vantaggio, poi arrivato su rigore nel finale di partita. Innumerevoli però le occasioni tentate già nel primo tempo proprio da Dionisi e Forte. Al Sinigaglia a tenere botta ci ha pensato il primo e nel farlo non ha potuto contare su un elemento offensivo presente sulla trequarti. Stavolta però Breda potrebbe tornare a sguinzagliare i suoi tre attaccanti più pericolosi.

Massimiliano Mariotti