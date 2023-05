Ascoli-Breda: summit decisivo Il sogno per l’attacco è Lucca

Ascoli-Breda, ci siamo. Nelle prossime ore è previsto il fatidico incontro tra i vertici del club bianconero e il tecnico. La parola d’ordine sarà la continuità. Le intenzioni della società infatti sarebbero quelle di proseguire insieme all’attuale allenatore, il cui vincolo contrattuale terminerà di fatto il prossimo 30 giugno. Breda arrivò sulla panchina dell’Ascoli ad inizio febbraio dopo la disfatta di Cittadella (3-0) e il contestuale esonero di Bucchi. L’avvio del 53enne trevigiano fu subito sorprendente con i 10 punti conquistati in 4 gare (Perugia, Parma, Benevento, Modena). Seguirono le difficoltà mostrate nei 3 ko consecutivi con Bari, Cagliari e Venezia. La ripartenza invece arrivò in casa col Brescia. I bianconeri da lì in poi riuscirono a trasformare il Del Duca da territorio di conquista in fortino (Sudtirol, Pisa, Cosenza). Sono state queste le tappe che gli avrebbero consentito di costruire la sua possibile riconferma.

Trovata la fumata bianca si tornerà a lavorare sullo stile di gioco che probabilmente ruoterà attorno al 4-3-1-2 cercando magari di aggiungere all’organico i tasselli necessari per coprire le varie zone del campo. La prossima data importante per l’Ascoli sarà il 20 giugno quando dovrà essere presentata in Lega la domanda di ammissione al campionato 2023-24, depositando l’originale della garanzia da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione dell’importo di 800mila euro. Nel frattempo iniziano già a prendere forma le prime valutazioni di mercato. Nei piani che saranno sviluppati proprio in questi giorni si cercherà di guardare all’arrivo di giovani promettenti non di primo pelo e pronti per il torneo cadetto. Uno dei primi nomi accostati all’Ascoli è stato quello di Carmine Cretella del Padova, regista 20enne che ha chiuso il campionato di C da autentico protagonista. Potrebbe essere lui il profilo ideale per sostituire Giovane nei panni di vice Buchel dopo la fine del prestito con l’Atalanta. Un altro possibile arrivo riguarderà il reparto d’attacco.

Qui il club di corso Vittorio sembrerebbe essere tra le società interessate a Lorenzo Lucca. L’Ajax, club con cui ha militato nell’ultima stagione, ha deciso di non riscattarlo dal Pisa e con i nerazzurri il giocatore non era più riuscito a trovare continuità. Tra le pretendenti però ci sarebbero anche Cremonese e Parma. Occhio anche alla situazione della Spal. Il futuro degli estensi è incerto con Tacopina che non ha ancora deciso se lasciare con l’eventuale rischio di far ripartire i biancazzurri dalla D. Tra gli eventuali partenti c’è Maistro che farebbe al caso dell’Ascoli e che tornerebbe volentieri sotto le cento torri. La presenza di un trequartista naturale inoltre consentirebbe a Mendes di poter tornare a giocare come prima punta.

Massimiliano Mariotti