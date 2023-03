Ascoli, brusco risveglio a Cagliari Ma ora bisogna rialzarsi in fretta

L’Unipol Domus in poco più di un tempo ha letteralmente spazzato via le certezze costruite nell’ultimo mese. Nel confronto con il Cagliari sono venuti a mancare tutti quei fattori sui quali Breda era riuscito a costruire l’esaltante rilancio dell’Ascoli, in primis l’atteggiamento mentale e la determinazione. Nell’anticipo di venerdì il primo tempo è stato semplicemente perfetto e se quel colpo di testa di Botteghin fosse finito dentro sarebbe stata un’altra serata magica. Purtroppo però non è andata affatto così. I bianconeri si sono fermati mentalmente all’intervallo e nella ripresa col passare dei minuti sono venute a crollare in maniera preoccupante tutte le colonne portanti dell’ottimo trend eretto di recente dal Picchio.

Il dato preoccupante è indubbiamente quello legato alla fase difensiva con il pacchetto arretrato tornato ad essere un colabrodo. La resa purtroppo è arrivata dal comandante di reparto Botteghin, apparso annebbiato dopo una serie incredibile di buone prestazioni. Il secondo penalty concesso in due gare consecutive pesa come un macigno sulla gestione di quei frangenti che poi possono stravolgere e indirizzare una gara verso una direzione ben precisa. Il brasiliano è sembrato in calo di rendimento, nonostante continui a restare l’unico giocatore di movimento della cadetteria ad aver disputato tutte le partite finora andate in scena.

Oltre a lui però anche il compagno di reparto Simic ha finito per concedere un paio di metri sul gol del 3-1 rossoblù. Uno spazio invitante, soprattutto per un avversario come Lapadula che in una situazione simile aveva già fatto male all’Ascoli lo scorso maggio nel preliminare playoff perso in casa col Benevento.

Lo scudo davanti a Leali, apparso impenetrabile contro Perugia, Parma, Benevento e Modena, si è sgretolato di colpo in maniera assolutamente inattesa. La solita compattezza tra mediana e linea difensiva nella ripresa non si è più vista. E il sorpasso di Mancosu per il 2-1 è stato frutto proprio della mancata assistenza del centrocampo. L’uscita di Buchel poi ha definitivamente spento la luce. Da lì in poi la possibilità di tornare a creare gioco e sviluppare la manovra è svanita nel nulla. Qui il fatto di non poter impiegare Giovane, autore di una bella prova anche come terzino sinistro, in regia dopo l’uscita del play titolare è pesato in maniera determinante, complice la brutta prestazione di Eramo. Anche gli elementi subentrati nel momento decisivo della gara hanno risposto tutti male. Nessuno di loro è riuscito ad entrare veramente in partita. Ora il tecnico bianconero avrà sei giorni a disposizione per risollevare i suoi e tornare a fare valere le qualità della squadra in un doppio confronto interno fondamentale del cammino. Venezia e Bresca saranno il crocevia per la salvezza.

Massimiliano Mariotti