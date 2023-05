Ascoli, caccia all’impresa Con il Genoa per sognare

Davide sfida Golia. L’Ascoli lancia il guanto al Genoa per provare a rallentare la promozione in A dei rossoblù e consolidare il proprio piazzamento playoff con un altro risultato esaltante. Il big match odierno che andrà in scena a partire dalle ore 14, al segnale dell’arbitro Sozza di Seregno, riserverà spunti a non finire. La possibile svolta per il club bianconero è arrivata 48 ore prima della delicatissima sfida del Ferraris e ha visto il Picchio scalare la classifica di un posto, salendo quindi all’ottavo piazzamento grazie ai 46 mattoni messi uno sopra l’altro dall’inizio del campionato. La nuova penalizzazione di altri 4 punti inflitta alla Reggina dal Tribunale federale nazionale (7 quelli complessivamente sottratti agli amaranto) per il mancato pagamento degli stipendi e il versamento delle ritenute Irpef ad alcuni tesserati, hanno letteralmente aperto un mondo. L’altro torneo, quello che si gioca nelle aule dei tribunali, è piombato prepotentemente sulla zona playoff riservando un punto di penalità anche al Parma che però ha deciso di patteggiare.

Nel nuovo terreno da conquistare così l’Ascoli ci si è potuto subito infilare grazie alla recente scia di 7 punti in 3 gare, che poi diventano 10 nelle ultime 5 se riavvolgiamo il nastro fino allo scontro diretto vinto in casa col Brescia. Di fatto si è accesa lì la scintilla che ha permesso ai bianconeri di rialzarsi e cambiare marcia al momento giusto. Esattamente quando si è tornati in campo dopo la sosta che aveva intervallato le due partite casalinghe, la prima delle quali persa nei minuti finali col Venezia. In questo trittico di incontri rimasti l’esame più difficile da superare, sulla carta, è indubbiamente rappresentato dalla gara che andrà in scena a Marassi. Nell’inferno del Grifone il Picchio dovrà lottare contro tutto e tutti. L’impatto ambientale sarà da brividi con il sold out e i 33mila tifosi di casa pronti ad esplodere all’eventuale ritorno in massima serie. Breda e i suoi uomini dovranno restare uniti e resistere a tutto questo rispondendo con la buona tenuta atletica mostrata nell’ultimo mese. Le ripartenze nel corso dell’incontro potrebbero diventare decisive per l’Ascoli e per sfruttarle appieno il tecnico bianconero potrebbe optare per preferire inizialmente Gondo a Dionisi. In difesa a guidare la resistenza, data la squalifica di Botteghin (un turno), sarà il comandante Bellusci. L’Ascoli è pronto a lottare.

Massimiliano Mariotti