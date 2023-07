Ascoli Calcio rinnova con Nike, nuova maglia e edizione speciale per festeggiare 125 anni

Il club ha rinnovato la partnership con la Nike per altri 3 anni. La nuova maglia chiaramente sarà ancora bianconera, ma a partire da quest’anno verrà realizzata dal colosso mondiale dell’abbigliamento sportivo una nuova casacca personalizzata appositamente per l’Ascoli Calcio. Saranno presentate tra qualche settimana anche le altre tre delle quattro divise complessive. Inoltre in occasione dell’anniversario del prossimo primo novembre i bianconeri indosseranno una maglia special edition messa a punto per celebrare il 125esimo della fondazione di quella che nel corso degli anni è diventata la regina delle Marche. La stessa sarà poi messa in vendita nel consueto store di via Cairoli. Nella muta di quest’anno dietro al colletto vedremo comparire un logo speciale con il numero delle primavere del Picchio per sancire la lunghissima storia del club più antico della prossima cadetteria.