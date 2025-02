Ripartenza Ascoli, buona la prima per Cudini: Varone e Carpani piegano il Carpi

Ascoli Piceno, 1 febbraio 2025 – L’Ascoli si rialza con Cudini e torna a vincere dopo quasi un mese e mezzo. I bianconeri si impongono 2-1 con le reti di Varone e Carpani, rischiano qualcosa nel finale, ma centrano tre punti meritati. In tribuna a sorpresa si rivede Massimo Pulcinelli. Quella che ha condotto all’impegno col Carpi è stata una settimana particolarmente infuocata. Nel corso della partita il patron viene beccato più volte dai cori di contestazione.

Così come il direttore generale Domenico Verdone, invitato a dimettersi qualche giorno fa dagli ultras. In campo il Picchio di Cudini si presenta con una veste tatticamente rinnovata. Con il suo 4-3-3 i bianconeri sono aggressivi, corti e compatti. Rinunciare inizialmente al classico trequartista centrale comporta l’inevitabile esclusione di Tremolada, ma dal punto di vista del gioco sono numerosi i benefici. Al quarto d’ora Gerbi prova a rompere gli equilibri raccogliendo un pallone vagante in area che termina alto sopra la traversa. La risposta bianconera è immediata con Corazza che di testa impegna Sorzi.

L’Ascoli passa subito dopo con il doppio tentativo vincente di Varone. La sua incornata viene respinta, ma il pallone torna sul sinistro del giocatore che da due passi non può sbagliare. Il Carpi vacilla e il Picchio prova a sfruttare la sbandata.

Carpani si vede negare la gioia del raddoppio sul più bello, ma in avvio di ripresa è proprio lui a trovare la via del gol, complice un lieve tocco del nuovo entrato Rigo. Il doppio vantaggio mette la gara sul binario sperato. Da qui in poi l’Ascoli controlla agevolmente gli sterili tentativi emiliani per poi agire di rimessa. Corazza divora il tris, Cortesi riapre i conti sul rigore concesso dal tocco di mano in area di Curado. Non c’è più tempo. Buona la prima per Cudini. Il Picchio torna al successo.

Il tabellino

Ascoli 2

Carpi 1

ASCOLI (4-3-3): Raffaelli; Alagna, Menna, Curado, Adjapong (dal 44’ s.t. Maurizii); Varone, Bando (dal 26’ s.t. Maiga Silvestri), Carpani (dal 36’ s.t. Tremolada); Silipo (dal 36’ s.t. Gagliardi), Corazza (dal 43’ s.t. Ciabuschi), Marsura. Panchina: Livieri, Zagaglia, Bertini, Tirelli, Piermarini, Cozzoli, Toma. All. Cudini

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Panelli, Verza (dal 1’ s.t. Rigo); Casarini (dal 9’ s.t. Sall), Contiliano, Figoli (dal 35’ s.t. Stanzani); Puletto (dal 17’ s.t. Campagna); Cortesi, Gerbi (dal 17’ s.t. Saporetti). Panchina: Lorenzi, Theiner, Calanca, Amayah, Visani. All. Serpini

Arbitro: Rispoli di Locri.

Marcatori: al 19’ p.t. Varone, al 4’ s.t. Carpani, al 42’ s.t. rig. Cortesi.

Note – 4.335 spettatori (1.862 paganti, di cui 25 ospiti, 2.473 abbonati), incasso complessivo di 26.441 euro. Ammoniti Carpani, Bando, Curado, Varone per l’Ascoli, Verza per il Carpi. Tiri in porta 8-2. Tiri fuori 3-5. In fuorigioco 0-1. Angoli 5-1. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 4’.