Ascoli Palermo rinviata a domenica 29 gennaio alle 14

Ascoli, c’è subito Forte Il match inizia in ritardo

Ascoli, è tempo di riconquistare il Del Duca. Quel fortino tanto caro e spesso divenuto una sorta di maledizione. La sfida contro il Palermo non si gioca più oggi, ma domenica 29 gennaio alle 14, a causa di problemi con il volo aereo avuti ieri dal Palermo.

Infatti, un guasto all'aereo che ieri avrebbe dovuto portare il Palermo a Pescara ha costretto il club siciliano a chiedere il rinvio a domenica della partita del campionato di serie B che si sarebbe dovuta giocare oggi alle 14 ad Ascoli.

La Lega Serie B, dopo avere "valutato la sussistenza di ragioni oggettive”, ha accolto la richiesta e la gara si giocherà domani alle 14. Subito dopo il decollo del volo di linea che avrebbe dovuto portare il Palermo a Pescara, da dove la squadra rosanero avrebbe dovuto raggiungere poi Ascoli in pullman, il pilota dell'aereo ha riscontrato un guasto in cabina di pilotaggio ed è stato costretto a invertire la rotta e tornare a terra all'aeroporto Falcone e Borsellino.

La compagnia aerea ha provveduto a fare arrivare a Palermo un altro velivolo. "Il Palermo ringrazia quanti si sono adoperati - scrive il club in una nota - per fronteggiare gli impedimenti straordinari che non hanno consentito alla squadra di raggiungere Ascoli secondo il programma previsto per il match della ventiduesima giornata di campionato. In particolare, la Questura di Ascoli e tutte le forze dell'ordine interessate, la Lega di B con il suo presidente Mauro Balata e il suo staff e il club bianconero con il suo patron Massimo Pulcinelli, il presidente Carlo Neri e il suo staff, oltre agli arbitri e ai broadcaster televisivi: un evidente esempio di come lo spirito di squadra nel calcio viva anche fuori dal campo di gioco”.

Un match che in ogni caso offrirà al Picchio l’occasione giusta di svoltare e mettersi definitivamente alle spalle i malumori delle settimane precedenti a Ferrara. Il clima festante ammirato 3 mesi fa, al termine della sfida del monday night della decima d’andata. Resta quella l’ultima gioia casalinga prodotta dai bianconeri sotto le stelle di quel 24 ottobre 2022 che vide finire ko la corazzata Cagliari sotto i colpi implacabili di Dionisi (su rigore) e Mendes. Da allora in patria è iniziata una salita resa momentaneamente meno faticosa dall’acuto di Cosenza (1-3) e qualche pareggio strappato qua e là. La pace fatta con Buchel ha permesso di ritrovare un uomo in più sulla mediana. Che poi sono diventati due con l’acquisto di Proia. Sempre aspettando i rientri di Caligara (infortunato) e Giovane (squalificato).

Le difficoltà di finalizzazione e quelle mostrate negli ultimi trenta metri ora potrebbero essere spazzate via dall’arrivo di un uomo d’area di rigore. In tanti sperano che il colpo Forte assestato dalla società riesca a spazzare via questo digiuno. Anche se in realtà il giocatore in settimana ha scaramanticamente dichiarato che di solito i suoi esordi non sono mai stati esaltanti. Al suo fianco però ci sarà il rinnovato Dionisi che vorrà tornare ad esultare dopo l’ultima firma di Venezia. Contro i rosanero quindi il Picchio di Bucchi proverà ufficialmente a ripartire per una nuova fase in cui però non saranno più ammessi alibi. Adesso le armi ci sono e se ne possono contare parecchie. Il miglior esame per tastare realmente la personalità e il valore di questa squadra non poteva che essere il faccia a faccia con un avversario ambizioso e reduce da 7 risultati utili consecutivi (3 vittorie e 4 pareggi).

Di fronte al Picchio infatti vedremo un Palermo pronto a sognare dopo essersi immedesimato bene nello spirito della B. Negli ospiti il dubbio delle ultime ore sarà legato a Verre. L’idea di Corini è di metterlo in distinta, ma si sta correndo contro il tempo per completare le ultime pratiche burocratiche. Saranno pesanti invece le tante defezioni. A Bettella andranno ad aggiungersi altri nomi di rilievo quali Stulac, Gomes, Elia e Vido. Sarà la prima volta da ex del bosniaco Saric, ceduto a titolo definitivo ai siciliani proprio a fine agosto. Sul fronte mercato l’Ascoli nelle ultime ore ha comunicato la risoluzione con Iliev e resta con i fari puntati su Kastanos.