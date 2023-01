Ascoli, c’è Vacca al Picchio Village Pronto contratto annuale e opzione

Testa rivolta solo alla gara contro la Ternana. L’Ascoli congela per qualche giorno tutte le trattative e si focalizza solo ed esclusivamente sulla complicata sfida del Liberati. Da qui a domenica infatti da corso Vittorio non sarà ufficializzato alcun trasferimento in entrata. A partire da lunedì, invece, si aprirà una settimana decisamente intensa sia sul lato delle cessioni che su quello degli arrivi. I primi acquisti riguarderanno in maniera corposa il reparto di centrocampo, quello che necessitava di maggiori rinforzi dopo le vicissitudini degli ultimi mesi. Ieri mattina nella seduta svolta al Picchio Village in campo è comparso a sorpresa il 32enne Antonio Vacca, mediano svincolato che potrebbe rappresentare uno dei primi ingressi del mercato invernale. Il giocatore svolgerà alcune sedute in prova per poi essere eventualmente tesserato nei giorni che condurranno all’altra consecutiva trasferta di Ferrara. Pronto per lui un anno di contratto con opzione per un’ulteriore stagione.

Il suo nome era stato associato all’Ascoli quattro anni fa quando il Picchio per averlo portò avanti una trattativa, poi non andata a buon fine. Nella scorsa stagione ha collezionato 21 presenze in massima serie indossando la maglia del Venezia. Si tratterebbe di quel profilo che da tempo si stava cercando per costituire un’alternativa naturale al ruolo di play davanti alla difesa. E in questo caso parliamo di un nome che ormai conosce bene la serie B, categoria che lo ha visto militare in sequenza tra le fila di Livorno, Foggia, Parma e Venezia.

In attesa dell’eventuale annuncio a rivestire quel ruolo contro la Ternana sarà ancora l’esperto e collaudato Eramo con l’ausilio dei soliti alfieri Collocolo e Caligara. Per il primo i vertici societari hanno stabilito il prezzo a 4 milioni di euro, anche se era stato dichiarato incedibile fino a giugno. Sempre nei prossimi giorni giungerà a definizione l’operazione che vedrà Buchel finire alla Spal con il contestuale arrivo in bianconero di Proia. Il centrocampista del Picchio chiuderà l’esperienza di due anni che lo ha visto prima protagonista della conquista di una difficile salvezza, poi come elemento imprescindibile per la cavalcata verso il ritorno ad un piazzamento playoff. Nel capoluogo piceno arriverà Proia. La formula sarà quella del prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto.

A queste due situazioni potrebbe addirittura aggiungersi un’incredibile quanto ipotetico ritorno di Saric che nel corso del girone d’andata non è riuscito a brillare con la maglia del Palermo. Con loro sarà ristrutturato il reparto mediano. Sulla corsia laterale resta viva l’ipotesi Molina. Davanti invece si continuano a tenere i riflettori accesi su Marsura, elemento in uscita dal Modena.

Massimiliano Mariotti