Ascoli, Collocolo in cassaforte Ma il Pisa prova a inserirsi per Leali

Michele Collocolo non si tocca. Il Pisa punta prepotentemente Nicola Leali. Il nuovo gioiello dell’Ascoli non lascerà il capoluogo piceno nel corso del mercato di riparazione, ormai prossimo ad aprire ufficialmente i battenti il 2 gennaio. Il centrocampista proprio a fine ottobre aveva raggiunto l’accordo con il club di corso Vittorio per il prolungamento del suo vincolo contrattuale fino al 2025. Una mossa strategica per allontanare, almeno momentaneamente, eventuali pretendenti. Le parole dei giorni scorsi del diesse Marco Valentini sono state chiarissime e hanno tolto ogni dubbio sulla questione.

Il giocatore non si scollerà dai colori bianconeri almeno fino al prossimo giugno. Il 23enne originario di Taranto in questa prima parte della stagione ha confermato di essere un elemento in grado di spostare gli equilibri con prove fatte di quantità e qualità. La sua tenuta atletica unita alle doti tecniche spesso hanno permesso al Picchio di avere la meglio in determinate circostanze. Acquistato a titolo definitivo dal Cesena nell’estate del 2021 già alla sua prima stagione in cadetteria il giocatore aveva subito mostrato ottime doti nonostante il salto dalla C alla B. Lui uno dei protagonisti nella rincorsa per un piazzamento playoff.

Tante le presenze collezionate (34) fino a diventare uno dei tasselli inamovibili della formazione titolare, prima con Sottil e ora con Bucchi. L’attuale campionato si è aperto nel migliore dei modi con le 3 reti inflitte a Ternana, Venezia e Cosenza. La sua arma letale: gli inserimenti da dietro. Quando Collocolo è riuscito ad infilarsi in area tra le maglie avversarie o a lanciarsi in azione di contropiede attraverso le ripartenze sono stati guai seri per tutti. Un gioco di gamba con una progressione difficile da arginare. In questo campionato è di certo lui uno dei protagonisti della formazione del Picchio.

Estremamente delicata invece la questione legata al portiere lombardo. Il suo contratto con l’Ascoli terminerà alla fine dell’attuale stagione. L’entourage del giocatore ha comunicato al direttore sportivo bianconero di voler attendere ancora un po’ di tempo prima di mettersi seduti a parlare di un eventuale rinnovo. Nel frattempo qualche società interessata inizia ad immaginare la possibilità di rivelarlo a costo zero, qualora lo stesso dovesse liberarsi nella prossima estate.

Tra queste c’è il Pisa che sarebbe intenzionato ad acquisirlo a titolo definitivo a luglio. Qui sarà fondamentale la volontà del giocatore. Intanto nel girone di ritorno sarà ancora lui a difendere i pali dell’Ascoli in un caldo e decisivo girone di ritorno. Il rientro in grande stile in quel di Cosenza ha lasciato ben sperare tutti i tifosi: interventi prodigiosi difficili da dimenticare.

Massimiliano Mariotti