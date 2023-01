Ascoli contestato, Pulcinelli litiga sui social

Animi tesi dopo la sconfitta incassata domenica dall’Ascoli a Terni. Nella notte seguente al ko del Liberati (1-0) sul ponte Rozzi che conduce allo stadio Del Duca sono comparsi due striscioni di protesta rivolti rispettivamente al tecnico Cristian Bucchi e al responsabile delle relazioni esterne ed istituzionali Massimo De Santis. Durante il secondo tempo e al termine della gara persa con le Fere era esplosa una rabbiosa contestazione da parte dei tifosi bianconeri con vari cori rivolti ad entrambi e al patron Massimo Pulcinelli. La settimana iniziata ieri condurrà alla difficile trasferta di Ferrara, la seconda consecutiva (in programma sabato prossimo alle 14 al Mazza). I giorni che tecnico e squadra si preparano ad affrontare nella preparazione del delicato scontro salvezza si prospettano tutt’altro che sereni. Stavolta non saranno ammessi altri passi falsi. La classifica continua ad essere cortissima e questo costituisce un pericolo tangibile col quale non scherzare troppo. Le vittorie di giornata fatte registrare in trasferta da Spal e Cittadella hanno ancora una volta dimostrato che chiunque può essere risucchiato in qualsiasi momento verso la zona che scotta. Anche nei bassifondi le formazioni che sembravano in difficoltà sono tornate a correre dopo essersi accaparrate gli arrivi adeguati per provare a reagire in questa seconda e decisiva metà di campionato. Da adesso a maggio ogni singola gara potrebbe diventare una sentenza sulla quale poi non sarà più possibile recuperare. Nel confronto contro la Ternana sono emerse tutte le varie problematiche che il club di corso Vittorio stava già affrontando nelle ultime settimane. All’assoluta urgenza di rinforzi a centrocampo e in attacco, purtroppo è andata ad aggiungersi quell’imprescindibile necessità di ritrovare quella cattiveria agonistica necessaria per tornare ad ottenere risultati positivi.

Contro gli umbri la reazione è stata eccessivamente tardiva dopo che i padroni di casa si erano divorati almeno due gol fatti con Partipilo, oltre al gol di Palumbo. Tirare in porta con l’esordiente Re e Mendes nei minuti finali dopo non essersi mai avvicinati a Iannarilli per oltre un’ora di gioco è davvero troppo poco per poter pensare di centrare almeno la permanenza della categoria. E mentre in società nessuno è intervenuto pubblicamente per scusarsi con gli encomiabili 1.166 tifosi presenti a Terni, il patron Pulcinelli continua a rispondere a messaggi privati di tifosi minacciando di vendere presto la società e abbandonare tutto.

Massimiliano Mariotti