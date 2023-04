Ascoli, contro il Pisa scatterà il secondo match ball per la salvezza

Secondo match ball nelle mani dell’Ascoli. Fallita la possibilità di centrare la salvezza già nel match di Como, il Picchio di Breda proverà a chiudere di nuovo i conti contro il Pisa nell’incontro di lunedì primo maggio (avvio alle 15). Stavolta potrebbe bastare anche un punto per avvicinarsi ulteriormente alla matematica permanenza della categoria. Come sempre ripetuto, l’importante sarà non perdere per dare ulteriore continuità ai 4 punti portati a casa nel corso delle ultime due sfide disputate. Allungando a tre i risultati utili consecutivi. Il punto potrebbe diventare sufficiente se dagli altri campi arriveranno risultati favorevoli.

Nel prossimo turno di campionato in programma saranno ancora molti gli scontri all’ultimo sangue che il calendario offrirà. La Spal ospiterà al Mazza un Perugia che non vince da 5 giornate. Il recente bottino conquistato dalla formazione dell’ex Castori è stato davvero misero con soltanto 2 punti ottenuti.

Per gli estensi, oggi a quota 34, invece sarà l’ultima occasionissima per alimentare le speranze con quella vittoria in grado di scavalcare proprio gli umbri che precedono di una lunghezza.

Altro scontro sanguinoso al Rigamonti tra Brescia e Cosenza. I lombardi, reduci da 2 vittorie e un pareggio proveranno a vendere l’anima per fare un altro importante passo avanti in grado di alimentare la speranza. Il lupi però cercheranno di non lasciare neanche un millimetro all’avversario per non vedersi di nuovo risucchiati in zona rossa. L’altro match ad alta tensione sarà Venezia-Modena.

Qui entrambe proveranno a strappare i 3 punti utili per chiudere la pratica salvezza e lanciare l’eventuale ricorsa playoff. Un discorso, questo, che potrebbe riguardare anche l’Ascoli e molto da vicino.

Con l’intero bottino infatti tutto cambierebbe radicalmente dato che i bianconeri (attualmente a 43 punti) andrebbero ad agganciare proprio il Pisa, posizionato al settimo posto a quota 46. Però in quel caso ecco pronto ad aprirsi tutt’altro tipo di scenario.

La possibile nuova penalizzazione della Reggina, si teme in casa amaranto una nuova decurtazione di punti, infatti liberebbe un altro posto nella griglia degli spareggi per la massima serie. Intanto il Gos ha imposto delle misure restrittive da adottare in occasione del successivo match che vedrà l’Ascoli impegnato nella delicatissima gara di Genova, programmata per sabato 6 maggio con avvio previsto alle 14. La vendita dei tagliandi relativa al settore ospiti sarà consentita ai residenti della regione Marche solo se in possesso della tessera del tifoso.

Una decisione, questa, sulla quale sono andati inevitabilmente a pesare i fatti avvenuti nel match d’andata che poi portarono a complessivi 18 Daspo: 15 nei confronti dei sostenitori rossoblù e 3 emessi invece per quelli del Picchio.

