Ascoli da battaglia a Terni Che spinta dai 1.166 tifosi

L’Ascoli sfida le Fere per lanciare nel migliore dei modi la seconda metà del proprio cammino. Il campionato dei bianconeri entra ufficialmente nel vivo con il decisivo girone di ritorno. La prossima serie di sfide deciderà, un passo alla volta, le sorti della formazione di Bucchi. Il primo step sarà indubbiamente tornare a fare punti, dopo la battuta d’arresto casalinga con la Reggina (0-1), cercando magari di vendere cara la pelle in casa di un’agguerrita Ternana. Il match odierno, con fischio d’avvio previsto alle 16.15 al segnale dell’internazionale Irrati, vedrà aperte le ostilità tra due squadre in ricerca di riscatto. A spingere il Picchio ci saranno 1.166 tifosi che si faranno sentire forte e chiaro dal settore ospiti del Liberati. La distanza dal capoluogo umbro, ha favorito ancora una volta la nutrita presenza del popolo ascolano. E questo costituirà un fattore decisamente importante per contrastare un ambiente sempre particolarmente complicato e caldo. Nervi tesi all’interno della piazza rossoverde dopo il recente botta e risposta al vetriolo tra il patron Bandecchi e la tifoseria. I risultati ottenuti con Andreazzoli sono stati addirittura peggiori di quelli fatti registrare in precedenza da Lucarelli che aveva lasciato la squadra al quinto posto. L’attuale tecnico dovrà rinunciare a nomi importanti come Capuano, Cassata (uno dei vari ex) e Donnarumma, ma in campo potrà vantare altrettanti profili di una certa caratura. Soliti problemi in casa Ascoli con le risicate soluzioni presenti in mediana. Nelle prossime ore a rinforzare il reparto arriveranno lo svincolato Vacca (contratto fino al termine della stagione con opzione per un ulteriore anno) e Proia dalla Spal (prestito fino a giugno con diritto di riscatto). Quest’ultimo in virtù dell’operazione che vedrà Buchel fare la strada inversa.

Nel frattempo il mercato è rimasto qualche giorno in stand-by per mantenere i fari focalizzati solo sul match con gli umbri. La vittoria dei padroni di casa contro l’Ascoli manca dal 7 maggio 2005 (2-0 con Jimenez, Frick). Bucchi però vanta un primato sia nei confronti della Ternana che di Andreazzoli. In entrambi i casi il timoniere del Picchio, nella sua carriera da allenatore, non ha mai perso. Quelle che si confronteranno saranno due delle squadre cadette in grado di far registrare il minor numero di cross su azione: 215 per le Fere, 211 per i bianconeri (la maggior parte prodotti da Falasco). Peggio ha fatto soltanto il Bari con 181. Vari gli ex: l’infortunato Cassata, Di Tacchio, Favilli. Tutti e tre hanno esordito in B con la maglia dell’Ascoli. Stesso discorso per Gondo che siglò i primi due centri cadetti con gli umbri. A lui si aggiungeranno l’esperto Eramo e lo stesso Bucchi. Saranno indubbiamente loro alcuni dei protagonisti dell’avvincente incontro.

Massimiliano Mariotti