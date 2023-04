Ascoli, dimenticare Frosinone Difesa da risollevare in fretta

Un’altra battuta d’arresto da dimenticare prima possibile. La sconfitta su un campo complicato come quello di Frosinone ci poteva stare, ci mancherebbe. I precedenti in casa dei ciociari alla vigilia del confronto erano già di per sé drammatici. E tali sono rimasti anche stavolta. Quello che tifosi e piazza però fanno fatica a digerire è il modo con cui l’Ascoli alla fine si è arreso al ko contro la regina del campionato. Ancora una volta i bianconeri sono stati capaci di mettere in campo un buon approccio, considerando le difficoltà che un duello del genere poteva riservare, per poi staccare di colpo la spina e non riuscire più a reagire ad un avversario non apparso così nettamente superiore.

Certo che nel momento in cui a mancare la prestazione sono stati alcuni elementi chiave, gli stessi finora bravi a rendersi un valore aggiunto, tutto è poi chiaramente divenuto oramai davvero super complicato.

Al di là dei singoli errori clamorosi che hanno favorito il doppio vantaggio della formazione di Grosso, è mancato il Picchio arcigno e scorbutico che, invece, contro il Brescia era riuscito a strappare la vittoria addirittura solamente in dieci.

I fattori da rivedere bene restano indubbiamente quelli legati ad un reparto difensivo che attualmente sta confermando di essere in difficoltà.

Le assenze, tra squalifiche e infortuni, non hanno aiutato. Questo va detto. L’emergenza è probabilmente superata, ma qui si dovrà tornare ad alzare il livello di attenzione e soprattutto quella muraglia vista a tratti nel corso del campionato.

Con i 2 gol incassati allo Stirpe il totale complessivo di reti subite è salito a 41 con ben 5 arrivate soltanto nelle 2 recenti sfide disputate che diventano addirittura 11 nelle ultime 5. Insomma un conto piuttosto salato. Un po’ troppo.

Le corsie laterali fanno fatica a produrre i rifornimenti necessari per consentire ai terminali di rendersi pericolosi.

Ancora una volta sono stati pochi i traversoni e i palloni giocabili negli ultimi trenta metri.

Un paio di tentativi di Forte, uno murato proprio sul più bello, e il violento tiro da fuori di Caligara è troppo poco per tornare a mettere in difficoltà gli avversari. Rimasti soltanto 3 punti di vantaggio sulla zona rossa, ecco quindi che l’Ascoli sabato prossimo (avvio alle 14) in casa col Sudtirol dovrà tornare a centrare il successo.

Intanto il club di corso Vittorio nella giornata di ieri ha reso nota la decisione di abbassare le tariffe previste per i settori curva nord e tribuna Mazzone per favorire una bella presenza di pubblico.

Elemento fondamentale per riuscire a prevalere su una delle squadre più in forma del torneo e tornare a correre verso il traguardo salvezza quando ci accingiamo ad affrontare le ultime 6 sfide in programma nel corso di quel che resta della regular season.

Massimiliano Mariotti