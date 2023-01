Ascoli, Dionisi: "Prima la salvezza, poi possiamo sognare in grande"

L’Ascoli si prepara a ripartire in questo caldissimo girone di ritorno con due trasferte complicate. Domenica i bianconeri sono attesi alla difficile gara di Terni, poi a seguire sarà la volta dello scontro in casa della Spal. A lanciare la corsa del Picchio è stato il capitano Federico Dionisi. "Quella con la Ternana sarà una partita molto importante e affascinante perché ci sono in palio tre punti pesanti – commenta l’attaccante –, lo sappiamo e non vediamo l’ora di scendere in campo perché è da tanto che siamo fermi. Vogliamo continuare a far bene e magari sognare, seppur restando coi piedi per terra. Il campionato è molto difficile, ma ci sono entusiasmo e la voglia di ricominciare. La seconda parte di stagione sarà improntata sugli scontri diretti".

"La classifica – continua Dionisi – è talmente corta ed equilibrata che sarà importante trarre il meglio da ogni partita per arrivare a fine campionato in una posizione che ci permetta di sognare". Il vincolo contrattuale del centravanti col club di corso Vittorio terminerà il prossimo 30 giugno, ma questo non sembra affatto preoccupare. Il giocatore si è detto intenzionato a raggiungere un importante traguardo di squadra.

"Il mio obiettivo – dice ancora il capitano bianconero – è sicuramente migliorarmi, sono soddisfatto in parte. Si può e si deve fare meglio. Spero di raggiungere un grande obiettivo di squadra e quello sarebbe già un traguardo in grado di appagarmi personalmente. C’è la voglia di ripetersi e tornare protagonisti. L’Ascoli non si vuole tirare indietro su questo aspetto. Non ci nascondiamo, è il sogno di tutti. C’è una strada da percorrere, incontreremo delle difficoltà. Dobbiamo restare uniti e compatti. Lottando da Ascoli, possiamo arrivare lontano". Il Picchio ripartirà dagli attuali 25 punti in classifica. Le statistiche si equivalgono anche per quanto riguarda il rendimento mostrato tra gol fatti e subiti. Probabilmente è davanti che si è fatta un po’ di fatica.

"I dati sono importanti – prosegue ancora capitan Dionisi –, ma lasciano un po’ il tempo che trovano. Nelle ultime partite eravamo andati sempre in vantaggio e poi siamo stati subito riacciuffati. Le statistiche ci dicono che dobbiamo restare concentrati per tutti i 90’. Siamo una squadra che concede molto poco. Dobbiamo fare meglio in fase offensiva, lo sappiamo e ci stiamo lavorando. Non mi aspettavo un Frosinone che disputasse un girone d’andata così. C’è qualcuna rimasta indietro come Genoa e Parma. Negli ultimi anni le neopromosse hanno sempre fatto bene a testimonianza che è un campionato di altissimo livello. Non si possono fare previsioni".

"È fondamentale – conclude Dionisi – giocare con la determinazione di voler raggiungere la salvezza, poi ci sarà spazio per sognare. Prima ci salviamo raggiungendo l’obiettivo minimo e prima potremo pensare in grande".

