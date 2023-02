Ascoli, dubbi in attacco per Bucchi Forte titolare, Dionisi acciaccato

Tre attaccanti in cerca di una maglia. Le condizioni di Dionisi degli ultimi giorni hanno ufficialmente aperti i casting per il ruolo di spalla nel tandem offensivo che sarà guidato da Forte. Stavolta non ci saranno ostacoli per vedere lo squalo in campo dal primo minuto. Il gol siglato contro il Palermo nel giorno del suo debutto bianconero, dopo appena un minuto dal suo ingresso, non ha prodotto il risultato che tutti i tifosi speravano ma ha confermato quanto l’Ascoli abbia trovato quell’uomo d’area di rigore cercato da tempo. Nella delicatissima sfida del Tombolato di domani (avvio alle 14) le speranze saranno riposte anche nel suo fiuto del gol. Al fianco del centravanti però stavolta potrebbe non esserci il capitano, che domenica scorsa aveva potuto condividere con lui prima soltanto una ventina di minuti prima di alzare bandiera bianca per il guaio fisico. Dionisi, nella settimana che ha condotto allo scontro salvezza con i granata, ha cercato di fare di tutto per risolvere il suo problema al polpaccio, ma giunti alla vigilia del confronto è probabile che l’esperto goleador domani possa essere costretto di nuovo ad andare in panchina. Il Picchio mercoledì pomeriggio è partito alla volta di Cittadella con 26 convocati, ma con vari dubbi da sciogliere.

Il tecnico Bucchi stavolta dovrà essere particolarmente bravo a calibrare le sue mosse, mandando in campo una formazione in grado di offrire una prestazione e soprattutto un risultato in grado di convincere. Qualora ciò non accada nelle ore successive al match potrebbero aprirsi scenari inattesi. La classifica dei bianconeri ha iniziato a destare qualche preoccupazione e la zona di classifica che scotta ha risucchiato i bianconeri a pochi punti dai piazzamenti playout. Le opzioni di scelta per aumentare il potenziale offensivo rispondono ai nomi di Gondo, Ciciretti (come nell’ultima sfida disputata), e Marsura. Il nuovo arrivato potrebbe essere subito chiamato a dare man forte dimostrando il proprio valore agendo a supporto dell’ex Benevento. Poche sorprese a centrocampo dove ora il terzetto più accreditato pare essere quello composto da Buchel in cabina di regia, con Collocolo e Proia ad agire ai suoi fianchi nelle vesti di mezze ali. Il mediano arrivato dal Vicenza sogna il gol dell’ex contro la squadra che lo aveva visto affermarsi nel torneo cadetto. In difesa invece, il rientro di Bellusci nella lista dei profili arruolabili aprirebbe al solito ballottaggio con Quaranta. Nelle ultime settimane proprio l’assenza di un giocatore esperto e capace di impersonare alla perfezione i panni di leader è mancata come il pane. Ora tutto sembra rientrato con l’ascolano d’adozione pronto nel tornare a difendere i colori bianconeri con la solita cattiveria agonistica di sempre.

Massimiliano Mariotti