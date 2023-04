Ascoli, è già match point C’è la salvezza in palio

Occasionissima Ascoli per chiudere la pratica salvezza. A Como oggi, con avvio alle 14, i bianconeri di Breda proveranno ad aggiudicarsi contemporaneamente la partita in campo e quella relativa al mantenimento della categoria che potrebbe essere portata a casa con un buon anticipo. L’unica cosa da evitare a tutti i costi nel confronto con i lariani sarà il sorpasso che gli uomini di Longo sperano di mettere a segno in classifica. La distanza è quasi nulla: un punto (42 per l’Ascoli, 41 per i lombardi). Un match dal peso doppio per il Picchio, considerando come si stavano evolvendo le cose tra dicembre e gennaio. Una situazione degenerata dopo un girone d’andata tutto sommato non malvagio sotto la guida di Bucchi, poi esonerato dopo la terribile serie di risultati negativi e la sanguinosa disfatta di Cittadella (3-0). Un punto di non ritorno generato da alcune situazioni interne, tra l’ex allenatore e parte dello spogliatoio, divenute di gara in gara insanabili. L’arrivo di Breda è stato subito scoppiettante. Nessun rallentamento per ridefinire tattica, filosofia ed equilibri necessari per ripartire. Il cambio di rotta basato sulla scelta del 4-3-1-2 ha prodotto immediatamente frutti.

Nella sua gestione spiccano i successi negli scontri diretti con Perugia (1-0), Modena (0-1), Brescia (4-3), qualche acuto insperato alla vigilia ma comunque fondamentale come quelli assestati con Parma (0-1), Sudtirol (1-0) e il pari interno, forse amaro, col Benevento (0-0) ad arricchire ulteriormente il discorso. Qualche difficoltà inevitabilmente è stato costretto ad affrontarla anche il tecnico trevigiano. Ora però il timoniere si accinge a condurre la nave in porto. Saranno 5 le gare a disposizione, la prima a Como, per ottenere quel bottino necessario per attraccare quanto prima sul molo del prossimo campionato di serie B, il potenziale 27esimo della storia del club. In caso di vittoria infatti il Picchio raggiungerebbe quota 45 punti in classifica, soglia ritenuta sufficiente secondo le proiezioni stimate, per tirarsi definitivamente fuori dalla lotta. Il successo di una settimana in casa contro la formazione di Bisoli ha permesso di fare lo scatto decisivo per lanciarsi verso il rettilineo finale. E se stasera non arriverà il bottino pieno, gli eventuali punti portati via aiuteranno o stesso a fare un ulteriore passo avanti verso l’epilogo di una stagione in grado di riservare possibili soddisfazioni dopo le continue montagne russe tra esaltazione ed eccessiva preoccupazione. I 342 cuori bianconeri presenti sperano che il Sinigaglia continui a riservare sorrisi come ha spesso fatto in passato, magari evitando brutte sorprese come quelle legate ai precedenti drammatici con Ayroldi di Molfetta.

