Ascoli, Forte sposa la causa bianconera "Momento più importante della carriera"

"Siamo una squadra ‘Forte’". Il nuovo attaccante dell’Ascoli si è presentato alla piazza dopo aver già svolto le prime due sedute di allenamento agli ordini del tecnico Bucchi. "Sono orgoglioso di questo calore – commenta il centravanti -, sento la responsabilità. L’entusiasmo dei tifosi lo avverto nell’aria. È stato questo uno dei motivi che mi hanno spinto a venire qui. Voglio lavorare ed impegnarmi per restituire alla gente quello che sto ricevendo. Sono venuto nel posto giusto per tornare ad essere quello che sono sempre stato e per costruire qualcosa di grande. Questo è un club importante. Mi sento prontissimo per questa importante opportunità. Credo sia arrivato il momento più importante della mia carriera. Cercavo sensazioni e stimoli nuovi e meglio di questo non poteva capitarmi. Conoscevo il patron da avversario, ci siamo sempre scambiati qualche battuta. È una persona positiva e ambiziosa che mi trasmette energia. Ho visto la città, me ne avevano parlato benissimo. Sono contento di poter vivere e respirare l’aria del centro, poi ci vedremo sabato allo stadio". Sabato alle 14 contro il Palermo il 29enne debutterà ufficialmente con la maglia del Picchio in un match decisamente complicato.

"Affronteremo una squadra difficile – prosegue -. Sicuramente saranno ben messi in campo. Stanno facendo un buon mercato, ma noi giocheremo in casa. Quando venivo al Del Duca da avversario era sempre tosta, quindi immagino sarà tosta anche per loro. Ci faremo trovare pronti, dal punto di vista mentale vedo una squadra molto carica. Le sensazioni sono positive. Sono scaramantico, gli esordi nella mia carriera non sono mai andati bene. Sono un diesel, vengo fuori col lavoro. Sono concentrato sul collettivo. È importante sbloccarsi e trovare subito la vittoria per creare entusiasmo. In casa dobbiamo vincere, ci sono tutti i presupposti" spiega l’attaccante.

La trattativa lampo per farlo arrivare sotto le cento torri si è sviluppata nel giro di poche ore. Oggi pomeriggio alle 18 Forte sarà presente allo store di via Cairoli per fare foto e firmare i suoi primi autografi ai tifosi. "Col mio procuratore stavamo trattando con altri club – ammette -, poi domenica sera quando mi ha detto che c’era la possibilità di venire all’Ascoli non ci ho pensato due volte. Patron, direttore e mister mi volevano fortemente. Lunedì mattina così abbiamo chiuso l’operazione. A convincermi sono stati il progetto e la piazza. Ringrazio la società per la fiducia, adesso sta a me lavorare come so fare. Non mi piace tanto parlare. Preferisco lavorare in silenzio a testa bassa e allenarmi. Entro in punta di piedi, c’è un gruppo sano che sta lavorando bene. Devo cercare di mettermi a disposizione e ambientarmi prima possibile".

Massimiliano Mariotti