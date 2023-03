Ascoli-Genoa, arrivano diciotto Daspo

Raffica di Daspo dopo i disordini di Ascoli-Genoa dello scorso 11 dicembre. Pugno duro del Questore che nella giornata di ieri con una comunicazione ufficiale diramata dalla Questura ha reso nota la decisione di comminare 18 provvedimenti per un totale complessivo di 44 anni: 15 ai danni di ultras rossoblù, 3 invece nei confronti di quelli ascolani. In occasione dell’incontro disputato al Del Duca e terminato 0-0, nei momenti antecedenti il fischio d’inizio dell’arbitro Doveri della sezione di Roma e in gran parte della prima parte della partita, sugli spalti la tifoseria genoana diede vita, dal settore ospiti loro riservato, ad un fitto lancio di fumogeni indirizzati verso la curva nord con l’intento di raggiungere e colpire i sostenitori bianconeri, causandone così l’immediata reazione. Seguì la risposta dei tifosi di casa che forzando il cordone degli steward presenti riuscirono a raggiungere il separatore di settore con l’intento di rispondere alle provocazioni rispedendo le torce ai mittenti e sradicando qualche seggiolino di plastica per poi lanciarlo verso i tifosi del Grifone. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine in curva nord per cercare di sedare gli animi più accesi. Quella ristabilita fu una calma solo apparente. La questione tra le due tifoserie proseguì anche dopo il termine dell’incontro con alcuni ultras del Picchio che, all’altezza di Porta Cartara, durante il percorso previsto per i pullman degli ospiti verso il raccordo autostradale, imboscati in una stradina laterale risposero con alcuni bengala lanciati sulla carreggiata e un lancio di sassi. Uno dei quali in grado di scalfire il vetro di uno degli autobus che trasportavano i tifosi genoani. Interrotta la marcia alcuni minivan di sostenitori rossoblù cercarono di reagire bloccando la circolazione. Provvidenziale anche qui l’intervento delle forze dell’ordine con il quale si riuscì a far rientrare la situazione. A seguito dei fatti accaduti proprio la Questura di Ascoli aveva avviato le indagini riuscendo a risalire, grazie all’ausilio delle immagini registrate, agli autori dei fatti illeciti avvenuti sia all’interno dello stadio che sul raccordo autostradale. Questo così ha poi portato all’adozione dei 15 Daspo nei confronti degli ultras del Genoa, di cui alcuni indirizzati ad alcuni residenti a Marsiglia in Francia. Tre invece i divieti di assistere alle manifestazioni sportive indirizzati nei confronti di tifosi ascolani.