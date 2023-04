Ascoli, grinta e cuore: sono tre punti d’oro

Il Picchio tira finalmente fuori gli artigli e compie lo scatto decisivo per la salvezza. Il successo strappato in extremis per 1-0 al Sudtirol si decide con il rigore di Gondo e permette di avvicinarsi verso quella soglia di punti (stimata a 45) necessaria per centrare l’obiettivo senza soffrire nell’ultima giornata. Quella andata in scena al Del Duca probabilmente è stata una delle migliori gare dell’Ascoli. Ritmi alti, intensità, voglia di vincere i duelli, traversoni, inserimenti dei mediani, occasioni e giocate velenose delle punte. Spettacolo puro per gli occhi del pubblico presente che però era meno numeroso del solito nonostante i prezzi abbassati dalla società in settimana.

In campo i ballottaggi in difesa vedono Simic al fianco di Botteghin e Giordano sulla corsia mancina. A centrocampo scatta l’ora di Proia. Nel Sudtirol rientrano Celli e Schiavone. Tensione alle stelle in avvio. L’Ascoli sa che deve tornare a fare di più, soprattutto davanti ai suoi sostenitori. I bianconeri partono a testa bassa. Dionisi è il più ispirato. Tra le linee Mendes si muove bene e gli inserimenti di Proia sono una costante spina nel fianco per gli avversari. I tirolesi cercano di non concedere metri con un abbottonato 4-4-2, dove i due esterni di centrocampo vanno a gettarsi in avanti per aumentare il peso offensivo. Tra molte decisioni da rivedere di Minelli gli ospiti non tremano davanti all’intensità impressa dall’Ascoli. A tremare invece è il palo sul violento destro di Botteghin dai 30 metri. Il migliore nel Sudtirol è indubbiamente il portiere Poluzzi, autore di vari interventi decisivi su Giordano, ancora Botteghin, Dionisi e infine Forte. L’intervallo permette a Bisoli di pulire le ammonizioni e modificare il canovaccio tattico con un centrocampo a rombo.

Dopo aver speso tanto nella prima parte chiaramente il Picchio inizia ad accusare. I cambi di Breda riconsegnano freschezza. E proprio quando ci si avvia alla fine arriva l’episodio: Eramo viene steso in area da Celli. Gondo si contende il pallone con Forte e poi trasforma il penalty in modo impeccabile. Nel recupero addirittura l’Ascoli può raddoppiare, ma Collocolo non serve Forte per appoggiare a porta vuota. Il triplice fischio di Minelli è una liberazione. I bianconeri raggiungono quota 42 punti. Lo scatto è arrivato.

Massimiliano Mariotti