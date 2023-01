Ascoli, i vertici nella capitale: summit per uscire dall’impasse

Summit societario nella capitale per cercare di unire le forze e uscire dal delicato momento. I vertici dell’Ascoli nelle ultime ore si sono ritrovati seduti attorno ad un tavolo, insieme al direttore sportivo Marco Valentini e al tecnico Cristian Bucchi, per cercare di studiare la strategia più adatta a favorire il superamento di questo avvio poco felice del nuovo anno. Il patron Massimo Pulcinelli attraverso una storia postata sul suo profilo ufficiale Instagram ha provato a rassicurare la tifoseria dopo l’accesa contestazione di Terni e i due striscioni contro Bucchi e De Santis comparsi nella notte tra domenica e lunedì sul ponte Rozzi, a due passi dallo stadio Del Duca.

"Al lavoro come sempre, in silenzio e con la solita serietà", questo il messaggio postato dal numero uno di corso Vittorio. Nell’incontro avvenuto a Roma lunedì pomeriggio erano presenti anche il presidente Carlo Neri, il direttore generale Domenico Verdone e il responsabile delle relazioni esterne ed istituzionali Massimo De Santis. Inevitabilmente nel corso della riunione è stato affrontato il delicato tema relativo alla sessione invernale di mercato.

La sconfitta incassata contro la Ternana per 1-0 (la rete decisiva è stata quella siglata da Palumbo intorno alla mezz’ora del primo tempo) ha messo in luce tutte le problematiche di organico che il Picchio è purtroppo chiamato a fronteggiare da qualche settimana.

Ad infortuni ed assenze, come ben sappiamo, sono andate ad aggiungersi altre situazioni che poi hanno visto la rosa perdere i pezzi. L’assenza di alcuni tasselli imprescindibili all’interno dello scacchiere e l’abnorme fatica mostrata davanti negli ultimi trenta metri ora iniziano a pesare.

I bianconeri contro gli umbri per la settima volta dall’inizio del campionato non sono riusciti ad andare in gol. E il dato diventa ancor preoccupante considerando che in ben 4 delle ultime 5 gare disputate gli uomini di Bucchi non sono riusciti a gonfiare la rete. Negli ultimi 9 incontri giocati il Picchio ha saputo centrare la vittoria soltanto una volta.

Gli attuali 25 punti costituiscono un ritardo di 7 lunghezze rispetto alla classifica fatta registrare nella passata stagione con la guida di Sottil dopo la prima giornata di ritorno. Nel frattempo i tifosi, dopo aver manifestato con estremo vigore tutto il proprio dissenso, ora chiedono immediate risposte già a partire dalla prossima gara. Esattamente dal confronto che sabato (avvio alle 14) vedrà la formazione di Bucchi impegnata a Ferrara contro la Spal. Tornare subito a produrre punti e smuovere la classifica resta l’obiettivo principale per evitare di non farsi risucchiare nella spietata lotta per la sopravvivenza che si sta sviluppando nell’infuocata zona rossa.

Massimiliano Mariotti