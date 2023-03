Ascoli, il cammino per la salvezza: 9 sfide, 5 in casa

Nove tappe per la salvezza. Il cammino dell’Ascoli di Breda entra nella fase più calda e decisiva della stagione. Quelle che si susseguiranno a partire da sabato contro il Venezia (avvio alle 14) in poi saranno tutte sfide fondamentali per centrare quella salvezza tranquilla auspicata da tutta la piazza. A dare lo slancio necessario per la classica volata di fine campionato sarà indubbiamente il primo scontro diretto calendarizzato sulla tabella di marcia. Un match da vincere a tutti i costi senza se e senza ma. Le vicissitudini e la possibilità di disputarlo con il caldo sostegno del pubblico di casa costituirà un occasione imperdibile per centrare i tre punti. Le due sconfitte consecutive contro Bari e Cagliari hanno arrestato momentaneamente l’ottimo momento in precedenza prodotto dalle prime quattro sfide segnate dalla guida tecnica di Breda. Ora più che mai il Picchio dovrà dimostrare la forza e le capacità di sapersi rimettere in moto nella marcia che lo divide dalla matematica per il mantenimento della categoria. Saranno ben 5 le gare che andranno in scena al Del Duca, 4 invece quelle che saranno disputate lontano dalle mura amiche. Ecco dunque che il fattore campo sarà quanto mai decisivo nel doppio turno interno con Venezia e Brescia (sabato primo aprile alle 14) e nelle partite casalinghe che seguiranno: Sudtirol (sabato 15 aprile ore 14), Pisa (lunedì primo maggio alle 15) e Cosenza (sabato 13 maggio con orario da stabilire). Le delicate trasferta invece vedranno l’Ascoli impegnato su alcuni difficili campi. Su tutti spicca quello della capolista Frosinone nel duello previsto per lunedì 10 aprile allo Stirpe con fischio d’inizio alle 15. Sabato 22 (ore 14) sarà di vitale importanza uscire indenni dal Sinigaglia di Como. Sabato 6 maggio invece i bianconeri torneranno a Marassi (avvio alle 14) per sfidare un Genoa probabilmente in piena lotta per la promozione diretta. Chiusura a Reggio Calabria venerdì 19 maggio per l’epilogo del 26esimo campionato cadetto della storia del Picchio. Anche ieri pomeriggio la squadra ha proseguito la preparazione con un test disputato con la formazione Primavera. In miglioramento le condizioni di Proia e Ciciretti. Sul fronte mercato infine il direttore sportivo Valentini rischia seriamente di perdere Franzolini, uno dei profili più promettenti del vivaio. Il vincolo del centrocampista terminerà a giugno e il giocatore sembra non intenzionato a rinnovare. Sul suo futuro potrebbe esserci la Feralpisalò.

mas.mar.