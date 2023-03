Ascoli, in crescita anche Falzerano: "Spero di segnare il prima possibile"

L’arrivo di Breda ha permesso anche a Marcello Falzerano di rialzarsi dalla polvere dopo un girone d’andata sottotono. Una nuova veste quella che gli sta permettendo di agire come trequartista centrale alle spalle del consueto tandem d’attacco. C’è anche del suo nei recenti esaltanti risultati positivi portati a casa dall’Ascoli. L’ultimo strappato al Braglia dopo 14 anni dall’ultima vittoria ottenuta dal Picchio in casa dei gialloblù. "È stata una prestazione importante quella di Modena – commenta il bianconero –, così come il risultato. Sappiamo che dobbiamo crescere e non commettere l’errore di sentirci appagati di qualcosa. Al contrario dobbiamo lavorare ogni giorno per migliorarci sempre più. Questa mia nuova veste è un ruolo che non ho ricoperto molto in carriera, ma mi piace. Lo interpreto con prerogative diverse dal classico trequartista perché ho caratteristiche più da mezzala e da centrocampista. Cerco di mettermi a disposizione del gruppo facendo tutto il possibile. Col mister mi trovo bene, sto avendo molta fiducia. Mi chiede di dare una mano in fase difensiva e, quando c’è la possibilità, provo ad attaccare con alcune giocate che stiamo provando in allenamento".

La gioia per la terza vittoria in quattro gare è già alle spalle. Il gruppo è già focalizzato al difficile impegno di domenica prossima che vedrà arrivare al Del Duca un avversario in piena corsa per la promozione diretta. "Siamo consapevoli della forza del Bari – prosegue –. Stiamo studiando i punti di forza e di debolezza dell’avversario, senza mai dimenticare le nostre qualità e le caratteristiche che dovremo mettere in campo. Sarà una battaglia, ma il nostro pubblico ci darà certamente una grande mano. Di partita in partita analizziamo col mister la prestazione fornita, cercando di migliorarci giorno per giorno. Questo è quello che vogliamo fare domenica col Bari. Vogliamo aggiungere un tassello in più. C’è curiosità nel vederci all’opera contro una squadra delle zone alte della classifica, soprattutto per il momento che stiamo vivendo. Una cosa certa: siamo molto carichi".

Il 31enne di Pagani in campionato è ancora a secco a livello realizzativo. L’unico centro siglato col Picchio nell’attuale stagione resta quello siglato contro il Venezia nella gara di coppa Italia del 7 agosto (2-3). Fu proprio lui a firmare il momentaneo 0-2 sui lagunari. "Mi chiedo quando sarà il primo gol in campionato – conclude il giocatore bianconero–, ci penso ma non troppo. Fino ad un paio di settimane fa, quando eravamo in un momento abbastanza difficile, mi premeva più mettere punti in classifica e raggiungere qualche risultato positivo. Ora che siamo più tranquilli spero che questa gioia personale arrivi prima possibile".

