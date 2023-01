Ascoli, la classifica adesso preoccupa Cittadella sfida cruciale per il futuro

La classifica adesso inizia a preoccupare davvero. I mesi che hanno visto l’Ascoli navigare in acque apparentemente tranquille sono ormai alle spalle. Con il ko incassato in casa domenica pomeriggio contro il Palermo (1-2) i bianconeri si sono fatti risucchiare verso la spietata lotta per il mantenimento della categoria. Il confronto contro i rosanero è stato un match aperto ad ogni genere di risultato. A maggior ragione dopo il rigore neutralizzato dal solito super Leali su Brunori. Quello che però poteva diventare un episodio per far scattare la scintilla e provare a ribaltarla in realtà non è riuscito a mettere la gara sul binario sperato dai beniamini di casa. Sotto i colpi del capitano rosanero, autore della doppietta in grado di catapultarlo verso il gradino più alto dei cannonieri della cadetteria (piazzamento condiviso insieme a Cheddira) con 12 entri, il Picchio è finito nuovamente sotto.

E stavolta il tempo per cercare di riprenderla non è stato sufficiente. Tra il rigore parato e il nuovo vantaggio siciliano chiaramente pesa come un macigno quel rigore dato da Feliciani di Teramo e poi tolto dopo il richiamo del var. Il contatto tra Mateju e Dionisi pare esserci stato. Eppure questo non è bastato al fischietto abruzzese per confermare la prima decisione presa.

Di fatto così l’Ascoli è uscito ancora una volta a testa bassa sotto una furente contestazione rivolta a tecnico e dirigenza. La sconfitta incassata, l’ottava stagionale e la quinta in casa su 11 match disputati al Del Duca, ha acceso un inquietante campanello d’allarme. Mentre la zona playoff infatti si è ulteriormente allontanata portandosi a 5 punti di distanti, quella playout invece è arrivata a 2 lunghezze di distanza dalle spalle della formazione di Bucchi.

Il confronto di sabato prossimo a Cittadella (avvio alle 14) costituirà uno scontro salvezza da non sbagliare assolutamente. Soprattutto in ragion del fatto che la prossima avversaria farà di tutto per provare a centrare quella vittoria in grado di consentire loro di scavalcare proprio il Picchio. Il rendimento fatto registrare dall’Ascoli negli ultimi due mesi è assolutamente da brividi.

Nelle ultime 11 sfide andate in scena i bianconeri sono riusciti a vincere soltanto una volta: a Cosenza per 1-3 il 22 dicembre 2022. Nei restanti appuntamenti sono arrivati 5 pareggi e 5 sconfitte. I problemi connessi alle tante assenze purtroppo non possono costituire un alibi. La società sul mercato ha operato per tenere Buchel e Dionisi. A loro si sono aggiunti gli arrivi di Proia e Forte (subito in gol all’esordio).

La fiducia di corso Vittorio nei confronti del tecnico, anche se già circola qualche nome, attualmente non sembra venir meno. Ma se al Tombolato dovesse arrivare un’altra pesante sconfitta a quel punto le cose potrebbero cambiare.

Massimiliano Mariotti