Ascoli, la sfida contro i lupi Un’occasione da non sprecare

Ultimi 180’ per lo sprint playoff. Il futuro dell’Ascoli si deciderà nei due confronti con le calabresi Cosenza e Reggina. Tutto il discorso ruoterà attorno alla prima delle due sfide, in programma sabato con avvio alle 14. Soltanto un successo sui rossoblù potrà dare la spinta propulsiva necessaria per poi viaggiare con il vento in poppa verso l’epilogo di campionato che si consumerà al Granillo contro gli amaranto di Pippo Inzaghi (venerdì 19 alle 20.30). La Reggina potrebbe arrivare alla fine del torneo con le ferite prodotte dalla vicenda penalizzazioni in classifica (ben 7 i punti sottratti ad oggi) e anche con qualche assenza pesante.

Come quelle di Cionek e Menez, arrivate sul campo da altrettanti brutti falli di frustrazione che la dicono lunga sullo stato d’animo che sta vivendo la squadra. Arrivare all’appuntamento conclusivo con altri 3 punti in tasca sarebbe un fattore decisamente importante per il Picchio di Breda. Se l’andamento mostrato dai bianconeri dall’inizio di aprile ad oggi è stato ottimo con le 3 vittorie casalinghe (Brescia, Sudtirol, Pisa), il pareggio di Como e le due sconfitte rimediate contro chi ha già festeggiato la promozione (Frosinone e Genoa), quello invece mostrato in trasferta dal Cosenza è il peggiore della serie B. La formazione guidata dall’ex Viali nel suo cammino è stata capace di portare a casa soltanto 11 punti in 18 partite. Gli unici 2 successi conquistati sono arrivati sui campi di Benevento e Frosinone. In entrambe le circostanze i due match sono finiti per 1-0. Lontano dalle mura amiche il rendimento è stato pessimo con appena 9 gol realizzati e ben 34 incassati. Anche qui i lupi hanno fatto registrare due dei dati peggiori della cadetteria nelle gare disputate in trasferta. L’impatto ambientale e una buona cornice di pubblico al Del Duca diventerebbero così un fattore determinante per spingere gli uomini di Breda ad infilare l’ipotetica quarta vittoria casalinga consecutiva. Nella corsa del Picchio anche i risultati degli altri campi saranno importanti in seconda battuta. Il Palermo, che precede l’Ascoli in classifica di sole 2 lunghezze, sarà di scena a Cagliari. Il Pisa invece scenderà in campo al Rigamonti contro un Brescia che sputerà l’anima per salvare la pelle. Mentre il Venezia ospiterà il Perugia dell’ex Castori. Anche gli umbri sono ad un passo dal burrone e dovranno cercare di tirare fuori tutta la propria forza residua per allontanare gli spettri. Chiuderanno il quadro di giornata Benevento-Modena e Como-Ternana. I canarini potrebbero approfittare della quasi condanna dei sanniti. Al Sinigaglia infine i rossoverdi dovranno arginare il potenziale offensivo lariano. Dagli altri campi quindi l’Ascoli potrebbe trarre ulteriore giovamento, ma prima si dovrà ottenere il massimo a spese del Cosenza.

Massimiliano Mariotti