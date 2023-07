Ascoli, Lista dei Convocati per il Ritiro, Masini e Giovane in Ballo

Ancora qualche giorno e l’Ascoli stilerà la fatidica lista dei convocati che dovranno presentarsi giovedì 13 alla Corte del Sole per il raduno che precederà la partenza del ritiro per Cascia (dal 16 al 29 luglio). Nelle scelte che il tecnico Viali e il direttore sportivo Valentini saranno chiamati ad effettuare ci saranno tante riconferme ma anche qualche esclusione. Ai nomi attualmente presenti in rosa infatti potrebbe aggiungersi il centrocampista Masini. L’obiettivo, come dichiarato dal diesse nel corso della presentazione dell’allenatore di Vaprio d’Adda, sarà quello di annunciare 4-5 giovani nei prossimi giorni. Tra questi ci sarebbe il centrocampista del Genoa che difenderà i colori del Picchio con la formula del prestito con diritto di riscatto. A lui si aggiungerebbe anche Giovane, qualora l’incontro con l’Atalanta (previsto proprio in queste ore) produca notizie positive. I bergamaschi prima di riconfermare il prestito per un altro anno volevano cercare di capire se il giocatore potesse avere delle richieste in massima serie. Cosa che ad oggi non c’è. Con la società lombarda sono in ballo anche i nomi di Kraja e Zuccon. A loro potrebbe aggiungersi qualcuno tra le promesse Haveri e Antolini (Torino), Manzari (Sassuolo), Cassano (Roma) e Bozzolan (Milan). Quest’ultimo classe 2004 spuntato nelle ultime ore.

Resta aperto il rebus portieri con Barosi che sembra essere uno dei nomi più accreditati, anche se ancora la trattativa con la Juve Stabia di fatto non è decollata. Plizzari del Pescara sta valutando quale strada prendere dopo il rientro di Sommariva al Genoa e la decisione di D’Aniello di non rinnovare con gli abruzzesi. Due partenze che aumenterebbero le sue possibilità di giocare titolare nell’undici di Zeman. Per Contini invece bisognerà attendere qualche settimana. Il 27enne infatti partirà inizialmente per il ritiro del Napoli e poi si accaserebbe in B in un secondo momento. L’Ascoli intanto attende la risposta di Guarna al rinnovo di un anno che gli è stato proposto. Ad oggi ci sarebbe il solo Bolletta in rosa, nome che andrà a giocare in C. Per quanto riguarda i centrocampisti al raduno si presenterà Gnahoré, mentre sarà escluso Falzerano.

mas.mar.