Ascoli: per la porta c’è Barosi Ufficiale Haveri, arriva Manzari

L’Ascoli si prepara ad accogliere il primo arrivo tra i pali. Dopo svariati contatti intercorsi tra il direttore sportivo Valentini e i dirigenti della Juve Stabia si è riusciti a trovare la quadra per la definizione dell’operazione che vedrà arrivare in bianconero il portiere Davide Barosi. Fin dal principio i campani non hanno mai voluto saperne di discostarsi dalla cifra di 300mila euro, come prezzo del cartellino previsto per la cessione del 23enne. Inevitabile quindi il rilancio del Picchio che ora avrebbe deciso di avvicinarsi a quella soglia. La volontà di chiudere l’operazione ora c’è davvero e quindi, dopo aver limato gli ultimi dettagli, ecco che il tecnico Viali potrà abbracciare uno dei nuovi tanto attesi portieri. L’ufficialità potrebbe già esserci nella giornata di oggi.

Dopo Barosi chiaramente si dovrà intervenire di nuovo su quel reparto. Il club attenderà la risposta di Guarna relativa alla proposta di rinnovo fino a domani dopodiché le strade con l’esperto portiere bianconero si divideranno irrimediabilmente. Oltre a lui però c’è sempre da risolvere anche il discorso legato al secondo profilo tra i pali che a questo punto potrebbe essere un nome esperto come Contini che arriverebbe in prestito dal Napoli. Nella giornata di ieri il club di corso Vittorio ha annunciato l’arrivo del terzino sinistro Kevin Haveri. "L’Ascoli Calcio 1898 Fc Spa comunica di aver acquisito dal Torino Fc a titolo temporaneo con opzione e contro opzione le prestazioni sportive di Kevin Haveri – si legge nella nota ufficiale -. Albanese di Shkodër, Haveri è nato il 18 settembre 2001. È un terzino sinistro di 191 cm, reduce dall’esperienza nelle file del Rimini, squadra in cui ha militato due anni: nella stagione sportiva 2021-22 è sceso in campo 33 volte contribuendo alla promozione in serie C, nell’ultimo anno ha collezionato 27 presenze fra campionato e coppa. In precedenza ha vestito le maglie del Mantova, con cui ha conquistato la promozione in C, e del Campodarsego. Il club bianconero accoglie Kevin Haveri con un caloroso benvenuto e gli augura di proseguire al meglio il proprio percorso di crescita".

Sarà lui a costituire l’alternativa di Falasco lungo l’out di sinsitra. Il quinto ingresso invece sarà quello dell’attaccante Giacomo Manzari che nelle prossime ore raggiungerà le cento torri in prestito dal Sassuolo. Anche lui sarà uno dei possibili elementi da schierare sulla trequarti alle spalle del terminale offensivo nel 4-3-2-1 di Viali. Sul fronte Atalanta infine restano confermate le piste di Giovane e Kraja: arriveranno entrambi, ma ci sarà da attendere ancora un pochino. Infine Palazzino ha rinnovato con il Picchio fino al 2026 ed è stato girato in prestito. Andrà a farsi le ossa in C militando nel Monterosi.

Massimiliano Mariotti